Waldo Wolff le contestó a Patricia Bullrich por la fuga de presos: "Miente, es un problema heredado de la Nación"

Más tarde, en declaraciones radiales fue por más y especificó sin titubeos: “La Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con el Gobierno nacional donde reconocer que no le han transferido la Justicia Penal y el Servicio Penitenciario como lo tiene las otras 23 provincias”.

“El 95% de los presos que están entre las casas de los porteños no le corresponden a la Ciudad. Esa cantidad de presos que están son por delitos que los juzga la Justicia nacional y no fueron transferidos”, indicó en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, el exdiputado detalló que pese a acordar dicho convenio, hasta el momento “no nos transfirieron ni premios para poner a los presos ni el servicio penitenciario, ni la plata que ponen los porteños, unos 100 millones de dólares, para darles de comer a los presos”. Además, reconoció que debido a la cantidad de detenidos en las comisarías proteñas, la Ciudad tiene 3000 policías destinados a su cuidado y que “no pueden salir a la calle”.

“Cuando asumí como ministro, hace 14 meses, el stock de presos nuestros era de 1700 permanente. Hoy tenemos 2300 porque detenemos más gente que nunca: este año detuvimos 15% más de gente con 35% más de detenidos y no se lo han llevado”, subrayó.

Patricia, sin mentiras ni chicanas.



Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos.

Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy.



El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la… https://t.co/ihC3mOUh19 — Waldo Wolff (@WolffWaldo) February 10, 2025

Por otro lado, Wolff remarcó que “el único gran problema que tenemos son los presos que les corresponde a ellos y que ahora porque estamos en campaña, le pegamos a la Ciudad de Buenos Aires”: “Es un problema de la Ciudad y Nación que lo heredamos del gobierno de Alberto Fernández y la verdad que este gobierno todavía no lo solucionó”.

“Se escapan presos porque no tengo dónde ponerlos. En el 2021 tenía 60 presos, la ciudad no tiene cárceles. En las comisarías donde tienen lugar para menos de 1000 presos tiene 2300, donde entran 5 hoy hay 12”, detalló.

La explicación de Waldo Wolff a la fuga de presos en las comisarías porteñas

Ante la acusación de la ministra Patricia Bullrich por la fuga de presos en las comisarías porteña, Waldo Wolff explicó que se debe porque los detenidos “los empezamos a poner en lugares donde no hay”.

“Hasta que no nos transfieran predios, no nos transfiera la Justicia y no nos transfieran el presupuesto y el Servicio Penitenciario tengo que atravesar este desierto con presos donde no tiene las características edilicias para ponerlo y porque no tengo el personal”, indicó en Radio Mitre.

Por otra parte, el funcionario porteño aseguró que no van a permitir que se escape ni uno preso más, por eso “las dos personas (policías) que estaban cuidando a ellos hoy están con una sanción administrativo y un fiscal que está investigando si tuvieron connivencia”. “De mínimo hubo una enorme negligencia. Nosotros somos querellantes y nos ponemos a la cabeza de la investigación”, detalló.

“Es perverso que aquellos que tienen la responsabilidad los presos me chicaneen diciendo ‘se te escaparon los presos’ que le corresponden al gobierno nacional. Nosotros nos sentamos a hablar y tenemos un proyecto de solución”, concluyó.