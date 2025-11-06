6 de noviembre de 2025 Inicio
Fred Machado llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

El empresario, vinculado a José Luis Espert, está acusado de usar empresas aeronáuticas como fachada para operaciones ilegales. Fue extraditado desde el Aeropuerto de Ezeiza y aterrizó en Texas este jueves.

Macho viajó escoltado por agentes estadounidenses.

El empresario argentino Federico "Fred" Machado fue extraditado a los Estados Unidos, donde aterrizó este jueves por la mañana, para ser juzgado por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude financiero, acusado de usar empresas aeronáuticas como fachada para encubrir operaciones ilegales.

Javier Milei ratificó la continuidad de las bandas cambiarias para mantener bajo control a la cotización del dólar.
Machado partió este miércoles, minutos después de las 22, en el vuelo UA997 de United Airlines que despegó desde el Aeropuerto de Ezeiza. Efectivos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo entregaron a agentes del Servicio de Marshals estadounidense para que lo custodiaran durante el viaje.

El vuelo aterrizó cerca de las 8:15 del jueves, hora argentina, en la ciudad de Houston. Allí será juzgado por tribunales del Distrito Sur de Texas, acusado de liderar un entramado financiero que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico latinoamericano.

Machado, de 57 años, fue detenido en 2021 en el Aeropuerto de Neuquén después de que se activara una alerta roja de Interpol. Cumplió prisión domiciliaria hasta el 8 de octubre pasado, cuando el juez federal Gustavo Villanueva le revocó el beneficio por múltiples incumplimientos.

fred machado detenido 8-10-25
Fred Machado se encontraba bajo arresto domiciliario desde 2021.

Entre ellos, se detectaron manipulaciones en la tobillera electrónica, comunicaciones no autorizadas con personas vinculadas al expediente, ingresos y salidas fuera del horario permitido, visitas no registradas en su vivienda y llamados intimidatorios a testigos que se interpretaron como intentos de entorpecer la investigación.

El empresario fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, en Buenos Aires, a la espera de la extradición. La Corte Suprema la autorizó el 14 de octubre y el Poder Ejecutivo la firmó ese mismo día, aunque recién se concretó este miércoles.

El caso de Machado recuperó visibilidad tras una denuncia del dirigente peronista Juan Grabois sobre supuestos aportes irregulares de dinero a la campaña electoral del entonces candidato liberal José Luis Espert en 2019. Se encontraron evidencias de una transferencia de al menos u$s200.000 sin declarar de Machado a Espert, además de comprobarse que el político usó sus aviones en 36 vuelos.

En ese contexto, la Corte Suprema , siguiendo el dictamen de 2023 del procurador Eduardo Casal, resolvió finalmente que la solicitud de la Justicia del estado de Texas cumplía con todos los requisitos de cooperación internacional en materia judicial, allanando el camino para la extradición.

