Foro de Madrid: qué es Heritage, la organización ultraconservadora que respalda a Donald Trump y siempre cita Javier Milei

La Fundación causó polémica en Estados Unidos con su Proyecto 2025, un plan de gobierno tan ambicioso que incluso Trump lo calificó de "ridículo". Impulsa propuestas en contra del aborto, los inmigrantes y la diversidad sexual. Tres de sus referentes participan de la cumbre en el ex CCK.

Javier Milei, Donald Trump y Andrew Olivastro, CAO de The Heritage Foundation.

El Foro de Madrid que el presidente Javier Milei inauguró este jueves en el renombrado Palacio Libertad (CCK) reúne a 40 panelistas de 15 países distintos con el objetivo de "recuperar los espacios de libertad arrebatados por la izquierda criminal y la no-izquierda en el mundo occidental" y, entre ellos, a un actor clave en la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos: The Heritage Foundation.

Si bien existe hace medio siglo e incluso algunas de sus propuestas fueron implementadas en la década del '80 por el entonces presidente Ronald Reagan, The Heritage Foundation cobró relevancia en marzo de este año cuando los demócratas advirtieron sobre los riesgos de su Proyecto 2025, un plan de gobierno ultraconservador que Trump pondría en marcha en caso de ganar las elecciones de noviembre.

Las propuestas incluyen colocar múltiples agencias del gobierno, como el Departamento de Justicia, bajo el control directo del presidente; financiar la construcción de un muro en la frontera con México; dejar de invertir en energías renovables; retirar las píldoras abortivas del mercado; "mantener una definición de matrimonio y familia basada en la Biblia", y eliminar la "propaganda woke" de las escuelas al prohibir términos como "orientación sexual", "igualdad de género" y "derechos reproductivos".

ANDREW OLIVASTRO PARTICIPARÁ EN EL III ENCUENTRO REGIONAL DE FORO MADRID – RÍO DE LA PLATA 2024

El director de Desarrollo de @Heritage -reconocido estratega de comunicaciones y redactor de discursos- ofrecerá una ponencia magistral para cerrar la primera jornada del…



— Foro Madrid (@Foro_MAD) August 26, 2024

Las críticas por parte del Partido Demócrata y de organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos fueron tales que el propio Trump se desmarcó del documento. "No sé nada sobre el Proyecto 2025. No tengo idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales", aseguró en su red social, Truth Social.

Sin embargo, una investigación de la CNN encontró que "al menos 140 personas que trabajaron en la administración Trump participaron en el Proyecto 2025, incluidas más de la mitad de las personas citadas como autores, editores y contribuyentes de Mandate for Leadership, el extenso manifiesto del proyecto para reformar el poder ejecutivo".

Cuál es el vínculo de Milei con The Heritage Foundation

Javier Milei ha asegurado en más de una ocasión que "hay una relación muy fuerte entre libertad económica y PBI per cápita; de hecho, los países más libres son 12 veces más ricos que los países reprimidos". El dato que cita el Presidente se basa en el Índice de Libertad Económica que elabora, justamente, The Heritage Foundation.

En febrero de este año, Milei viajó a la Conferencia de la Acción Política Conservadora que se realizó en Washington, donde fue uno de los principales oradores y se encontró con Trump. Allí también se reunió con el vicepresidente de Heritage, Derrick Morgan.

Tres representantes de la organización participan del Foro de Madrid en Buenos Aires: el director de Desarrollo, Andrew Olivastro, encargado de la ponencia magistral que cierra la primera jornada; el escritor e investigador senior Mike Gonzalez y el encargado para América Latina de la organización, Andrés Martínez. Los tres son activos en redes sociales, donde han respaldado a Trump y al dueño de X, Elon Musk.

En un artículo publicado en junio de este año en el New York Post y luego en el sitio web de Heritage, Gonzalez elogió los "logros económicos" del gobierno de Javier Milei y la "capacidad de la gente para vivir en libertad". "Hasta ahora Milei ha logrado lo inalcanzable", agregó, destacando que Argentina "ahora tiene un superávit fiscal primario, el primero en más de una década y media".

"Como publicó recientemente en X el becario del Instituto Manhattan nacido en Venezuela, Daniel Di Martino, Milei es la mayor amenaza para los tiranos de izquierda en la región. 'El éxito de Milei será el fin [del] socialismo en América Latina', escribió Di Martino. Los estadounidenses deberíamos prestar atención", concluyó.