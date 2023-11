Finalmente, Alberto Fernández no visitará al Papa la semana próxima

Finalmente, Alberto Fernández no viajará la semana próxima al Vaticano para entrevistarse con el papa Francisco , tal como se anunció esta semana, para abocarse a la transición de Gobierno y el encuentro con el Pontífice argentino se reprogramará para después del 10 de diciembre

Por otra parte, el presidente saliente confirmó que se irá a vivir a España tras finalizar su mandato. En una entrevista explicó que luego del 10 de diciembre, residirá en el país europeo donde tiene "algunas propuestas para volver a dar clases". "Me parece que está bien que tome distancia", explicó.

"Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer", señaló Alberto en diálogo con el diario El País de España.

En la misma entrevista donde comunicó su viaje a España, Alberto Fernández calificó el plan de gobierno de Javier Milei como "menemismo puro” y advirtió que Argentina “ese tiempo ya lo vivió y las consecuencias no fueron buenas”.

A su vez, inscribió el triunfo electoral de La Libertad Avanza como “fenómenos pospandemia” y recordó que esa situación “ha dejado efectos psicológicos en la sociedad muy difíciles”.

"Él básicamente entiende que todo el problema se concentra en el déficit fiscal, que hay que bajarlo drásticamente, que para eso hay que dejar de hacer obra pública, de invertir en educación y en salud y, si no alcanza el dinero, hay que vender las empresas del Estado. Esto es menemismo puro", señaló el mandatario saliente en una entrevista publicada por el diario El País.

Alberto Fernández sobre el futuro de Unión por la Patria

En cuanto a la situación interna de oficialismo, Fernández remarcó que él "siempre" buscó "preservar la unidad" y que "todos" hicieron "esfuerzos para preservarla".

"Lo peor que nos puede pasar es que nos rompamos. Estamos en un momento muy doloroso y, si hablamos llenos de este dolor, es muy posible que lastimemos a otros y a nuestra fuerza. Yo no quiero romper nada, yo quiero unir", planteó el jefe de Estado.