Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados El intendente de la localidad del sur del gran Buenos Aires confirma que la explosión registrada fue de gran magnitud, dentro del polígono industrial. No se puede confirmar que se trate de la caída de una avioneta. Por







Granados, intendente de Ezeiza, aseguró que están evacuando a los vecinos. Redes Sociales

En diálogo con Nancy Pazos para Inteligencia Artesanal en C5N, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, aseguró que hubo una onda expansiva que alcanzó, mínimamente, a 1500 metros de distancia de la explosión en el polígono industrial. "Estallaron los vidrios de mi casa", afirmó el gobernante.

Granados indicó que no hay certezas respecto al origen de la explosión: "No podemos descartar ni confirmar que se trate de una avioneta. Estamos tratando de acercarnos al lugar. No lo hemos logrado por la gran cantidad de humo y fuego", aseveró el intendente.

"Son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. Del aeropuerto de Ezeiza está a 8 kilómetros. Hay una central termoeléctrica muy cerquita, que tiene tanques de combustible con miles y miles de litros de gas oil", alertó sobre los riesgos que podrían existir.