Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados

El intendente de la localidad del sur del gran Buenos Aires confirma que la explosión registrada fue de gran magnitud, dentro del polígono industrial. No se puede confirmar que se trate de la caída de una avioneta.

Granados, intendente de Ezeiza, aseguró que están evacuando a los vecinos.

En diálogo con Nancy Pazos para Inteligencia Artesanal en C5N, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, aseguró que hubo una onda expansiva que alcanzó, mínimamente, a 1500 metros de distancia de la explosión en el polígono industrial. "Estallaron los vidrios de mi casa", afirmó el gobernante.

Granados indicó que no hay certezas respecto al origen de la explosión: "No podemos descartar ni confirmar que se trate de una avioneta. Estamos tratando de acercarnos al lugar. No lo hemos logrado por la gran cantidad de humo y fuego", aseveró el intendente.

"Son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. Del aeropuerto de Ezeiza está a 8 kilómetros. Hay una central termoeléctrica muy cerquita, que tiene tanques de combustible con miles y miles de litros de gas oil", alertó sobre los riesgos que podrían existir.

"Estamos evacuando a todas la familias que viven en las inmediaciones porque fue tremendo. Estoy a 15 cuadras y mi familia también está siendo evacuada", dio cuenta de la magnitud de la explosión el intendente.

últimas noticias

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 

Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

Hace 9 minutos
Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Desde Provincia aseguraron: "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más"

Hace 13 minutos
play

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

Hace 1 hora
La explosión tuvo una onda expansiva de 15 kilómetros y hay preocupación por la nube tóxica.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

Hace 1 hora
El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

Hace 1 hora