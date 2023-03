Fernando Burlando, en medio de escándalo: uno de los asesinos de Cabezas participó de su spot de campaña

Durante el spot, en el que recorre un barrio de la localidad de La Plata, se lo ve dialogando con quienes parecerían ser vecinos. Sin embargo, uno de ellos es Auge, a quien defendió hace más de 20 años.

José Luis Auge

En una entrevista con radio Perfil, el abogado aseguró: “No chequeé si es Luis Auge el que aparece en la filmación”. Y argumentó que cuando los defendió “era muy chico”, motivo por el cual sugiere que podría no acordarse de su rostro.

En ese sentido, profundizó: "Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quién debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes".

La relación, igualmente, toma fuerza teniendo en cuenta que el video fue grabado en el barrio Los Hornos, localidad que le dio nombre a la banda criminal que terminó con la vida del fotógrafo. Auge fue condenado junto a Héctor Miguel Retana, Gustavo González y Horacio Anselmo Braga.

Fernando Burlando José Luis Auge spot

Héctor Auge volvió al barrio luego de recuperar su libertad en el año 2004, tras haber recibido el beneficio del 2x1. Lo mismo ocurrió con Braga, tras obtener el título de abogado y sumarse a una ONG "Reinserción social dirigida”, para ayudar a personas que estuvieron recluidas en el Servicio Penitenciario.



Miguel Retana murió en la cárcel en 2001, mientras que Gustavo González salió en libertad condicional en el año 2005, pero fue nuevamente detenido a raíz de una causa de narcotráfico.