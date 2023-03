Fernando Burlando lanzó su precandidatura a gobernador con un video en ojotas y musculosa

El mediático abogado Fernando Burlando confirmó su lanzamiento a la política este martes con la publicación de un particular primer spot de campaña.

Burlando, que viene de meses de mucha exposición por su participación en el juicio a los ocho rugbiers, donde representó a los padres de Fernando Báez Sosa, manifestó su deseo de participar en las elecciones para convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Las redes sociales fueron el escenario donde este martes el mediático comenzó a hacer campaña. El video en cuestión lo muestra recorriendo un barrio de escasos recursos con una vestimenta inusual. El abogado aparece de musculosa, short y ojotas y conversa con los vecinos.

Burlando Spot Redes Sociales

"De algo no hay duda, es de la decencia de esta familia y de toda la gente que se ha acercado”, expresa desde la puerta de una casa. "Sigan apostando a la decencia, a la educación, que hay mucha calidez y mucho material humano para salir adelante", agrega.

Las imágenes lo muestran caminando por las calles del barrio, abrazando a los vecinos y sacándose fotos con algunos chicos.

El spot cierra con el abogado diciendo a la cámara "Solamente hay que proponérselo" y una placa donde se lee "Fernando Burlando, Es hora de defender la provincia".

Embed Burlando saco el spot para la campaña

Se puede resumir en "hombre con crisis de mediana edad descubre la villa" pic.twitter.com/Ybrj0tdXTJ — ElBuni (@therealbuni) March 21, 2023

Fernando Burlando, sobre su precandidatura a gobernador: "No me voy a acercar a ningún dirigente"

El abogado Fernando Burlando confirmó su precandidatura a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, anticipó que esta semana lanzará su campaña y reveló que no se acercará a "ningún dirigente".

El mediático sostuvo que la gente ve en él "algo diferente" y que las encuestas "han potenciado el interés y ganas por hacer algo por mi país y mi provincia que me dio todo".

En ese sentido se refirió a la clase de campaña política que hará y aclaró que no puso ni un solo centavo. "Si, tengo que hacer campaña, también sé que hasta ahora estoy teniendo un número bastante sorprendente con intención de voto a mi favor".

"Hay otra forma de hacer campaña política que es conocer lo que le pasa a la gente. Voy arrancar esta semana con acciones que no voy adelantar, quiero reservármelo. No quiero que nadie me las copie, y sorprenderlos con el arranque de mi campaña política", subrayó. Al mismo tiempo indicó que lo que hará "va a tener mucho efecto en la gente y quiero que vean cuales son mis verdaderas intenciones".