Fernández Sagasti le contestó a Ricardo Quintela: "No quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos" La apoderada del espacio Primero La Patria que lleva a Cristina Kirchner como candidata a la conducción del Partido Justicialista criticó a la lista de Federales Un Grito de Corazón y acusó que, ante ese déficit, "buscan judicializarlo, que es como cuando pierden y se quieren llevar la pelota".







Anabel Rodríguez Sagasti acusó a Quintela y su equipo de "desconocimiento de los órganos partidarios". Redes Sociales

Siguen los conflictos de cara a la interna para definir a la conducción nacional del Partido Justicialista. Mientras que el gobernador de La Rioja y cabeza de la lista de Federales Un Grito de Corazón, Ricardo Quintela, aseguró que "la lista de Cristina Kirchner no quiere ir a elecciones", la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, apoderada del espacio Primero La Patria que lleva a la expresidenta como candidata, dio vuelta la acusación: "No quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar", planteó.

"Estamos esperando que la lista de Quintela pueda llenar los avales que le faltan", sostuvo este domingo en diálogo con Radio Con Vos. "A esta altura me parece que no quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar", subrayó.