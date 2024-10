Para Ricardo Quintela, "la lista de Cristina Kirchner no quiere ir a elecciones"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunció una "fuerte parcialidad" dentro de la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ), además de "problemas para convalidar" su candidatura a presidente del espacio, y aseguró que "la lista de Cristina Kirchner no quiere ir a elecciones" internas.

"Tuvimos problemas para poder convalidar mi candidatura con los cinco presidentes de los distintos partidos. Me parece absolutamente proscriptivo. La Junta Electoral es mentira que es imparcial; está compuesta por 15 miembros, de los cuales 12 pertenecen a la otra lista", sostuvo este domingo en diálogo con Futurock.

Para el gobernador, "la lista de Cristina (Kirchner) no quiere ir a elecciones. Yo la saco un poco a Cristina de esto por su volumen y envergadura. A pesar de que ella dio la orden a la Junta de que resuelvan los problemas menores que hay, hasta las 8 de la tarde del día de ayer (sábado) estaban hablando conmigo, tratando de que yo 'reflexionara' y pudiera aceptar la lista de unidad. Y a los tres intentos les dije que no", señaló.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela Quintela señaló que tiene voluntad de acordar, "pero no que te impongan cosas".

Según explicó, recibió llamados de Juan Manuel Olmos, integrante de la Junta Electoral del PJ referenciado en la expresidenta. "Actuó con buena fe, yo le agradecí sus buenas intenciones. Le dije: 'Si ustedes tienen el dream team, ¿cuál es el problema? Vamos a la elección y que el afiliado se expida. Dejemos de usar estas metodologías'", indicó.

"Yo me guardo lo que pienso. Hay que preguntarles a ellos por qué no van a elecciones. Lo más sano es que la gente se pueda expedir y que pueda determinar quién quiere que la conduzca. Hay métodos, gestos, actitudes y formas de trabajo que hay que modificar porque generan un rechazo. Todo se arma en Capital Federal", cuestionó.

También anticipó que, en caso de que no se celebre la interna, "vamos a recusar la Junta, porque evidentemente tiene una parcialidad absoluta, no dio garantías para nada". "Yo tengo la mejor buena voluntad de sentarme a conversar, pero a acordar, no a que te impongan cosas", remarcó.