Quintela cruzó al PJ: "Privatizaron el partido, no van a poder arrebatar el peronismo"

"Privatizaron el partido, no van a poder arrebatar el peronismo" , advirtió Quintela en un extenso comunicado que publicó en la red social X.

El mandatario riojano consideró que la decisión de la Junta Electoral del PJ "sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras, argucias legales y chicanas reglamentarias".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/quintelaricardo/status/1849985572233703788&partner=&hide_thread=false PRIVATIZARON EL PARTIDO.

NO VAN A PODER ARREBATARSE EL PERONISMO. pic.twitter.com/DB1S97kjTV — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 26, 2024

"No estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento", disparó Quintela, y lamentó la irrupción de Cristina Kirchner en la contienda partidaria.

"Lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización, chicanas, caza de brujas, persecución y aprietes políticos", agregó el riojano.

El PJ oficializó la lista de Cristina Kirchner e intimó a Ricardo Quintela a presentar los avales que faltan

El Partido Justicialista le dio un plazo de 24 horas a la lista "Federales: un grito de corazón", que tiene como candidato al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para que presente los avales que aún le faltan, de cara a las elecciones internas que se celebrarán el 17 de noviembre.

A través de un comunicado, el PJ informó que, "tras un exhaustivo análisis de cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento electoral y luego de las impugnaciones presentadas y los reemplazos realizados por las listas intervinientes", se verificó que la lista 'Primero la Patria', que lleva a Cristina Kirchner como candidata a presidir el partido, reunió los avales válidos necesarios y cumplió con las normativas pertinentes, por lo que "queda habilitada para participar del proceso electoral".

La lista de Quintela, en cambio, presentó 70.531 avales, de los cuales 48.549 resultaron válidos. Sin embargo, la cantidad necesaria de avales verificables es 60.128, por lo que "restarían 13.916 para llegar al número exigido total del 2% mínimo del Padrón de afiliados establecido en el Reglamento electoral".