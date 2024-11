Federico Sturzenegger aseguró que Donald Trump "se inspiró" en Javier Milei

"Trump se inspiró en Javier. Me parece que el presidente Milei es un líder al cual hoy se le presta extraordinaria atención en el mundo. No solo los líderes, sino que ha capturado la imaginación de mucha gente común. La gente que viaja por Estados Unidos o por Europa menciona que le preguntan por Milei", aseguró este miércoles.

El funcionario consideró que las ideas de cambio y libertad del mandatario argentino "deben haber tenido un impacto" en la decisión de Trump de crear un Departamento de Eficiencia Gubernamental que estará al mando de Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X.

Señaló que el magnate, en su rol de empresario, "de alguna manera se encontró con esta valla del Estado. Él dice que no es sobre minimizar el riesgo, sino identificar cuando tenés un problema y resolverlo; entonces da más libertad para hacer y producir mucho más rápido y más barato", explicó a Radio Rivadavia.

"Esto es importante para la regulación, porque en general el regulador se siente en la obligación de pensar en todos los riesgos que alguien podría tener en su vida cotidiana. Pero vos no sabés si eso va a ocurrir o no, entonces no corrijamos un problema antes de que sepamos si verdaderamente es un problema", sostuvo Sturzenegger.

En ese sentido, remarcó que "el Estado ha tomado un montón de competencias que no le corresponden" y "cada mango que gasta el Estado lo garpamos nosotros con nuestros impuestos, con emisión monetaria o con deuda. Mucho de ese gasto está armado para servir a la casta", manifestó.

También informó que su cartera empezó el "proceso de la deep motosierra, la motosierra profunda". "Si es algo que en realidad corresponde que lo haga una municipalidad, no tiene sentido que lo haga el Gobierno nacional. Cosas que hacen las provincias, no. Cosas que pudiera hacer el sector privado, tampoco", enumeró.

"El presidente ha dicho una idea básica que es un paraguas a todo esto: todo lo que es privatizable hay que privatizarlo. Por ejemplo, Correos y Aerolíneas. Cuando vos tenés un mercado donde el sector privado lo puede ofrecer y tenés mucha competencia, la verdad que no tiene mucho sentido", analizó.

"Nuestros sueldos y nuestra capacidad de compra está fuertemente afectada por el gasto público. Todo lo que hace Javier para bajar el gasto público, eso va a tener un correlato uno a uno con una baja de impuestos. La motosierra que baja el gasto público va a tener una traducción en baja de impuestos", concluyó.