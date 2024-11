Familiares de desaparecidos denunciaron ante Macron "retrocesos en derechos humanos"

En tanto, en diálogo con La Voz de la Calle, por C5N, expuso la postura del presidente francés durante el encuentro. "Él dijo que hay que sostener las políticas de memoria. También se le comentó que Alfredo Astiz fue uno de los que también hace años vino en esos tiempos oscuros de la dictadura a esta Iglesia porque tuvo un papel protagónico en la infiltración y señalamiento de las Madres", expresó en diálogo con el móvil a cargo de Paula Avellaneda.

"Había varios familiares de franceses desaparecidos. Macron habló de la importancia de defender la libertad. Se habló de la gravedad de los hechos que está ocurriendo. Lo que se expresó fue para dar cuenta de que lo que está sucediendo en el país no es un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con las expresiones de luchas históricas por memoria, verdad y justicia, sino todo lo contrario", agregó Careaga en esta línea.

Por otro lado, recordó cuando fue víctima en la última dictadura cívico-militar en la Argentina: "Fui secuestrada cuando tenía 16 años y estaba embarazada de mi hija. Antes fue secuestrado mi cuñado. Mi madre se sumó a la lucha de las Madres, que en ese momento hacía recorridas para buscar información sobre sus seres queridos y presentando habeas corpus que eran rechazados".

"Cuando me liberaron, me refugié bajo la protección del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Suecia fue el primer país que me dio asilo. Nos enteramos de que el 8 de diciembre de 1977 hubo un operativo en la Iglesia Santa Cruz en el que secuestraron a mi mamá, a otra Madre de Plaza de Mayo, a una de las religiosas francesas que hoy se homenajeó y a un grupo de militantes", añadió.

También agregó que "se secuestraron a 12 personas, entre ellas también a otra de las madres fundadoras y a otra religiosa francesa. En 2005 se pudieron identificar cinco restos. Estas personas fueron secuestradas, torturadas y posteriormente sus cuerpos arrojados al mar en los vuelos de la muerte. Algunos cuerpos están en este lugar emblemático los restos".

Emmanuel Macron Emmanuel Macron se reunió con familiares de desaparecidos. X (@Elysee)

El encuentro entre Emmanuel Macron y familiares de desaparecidos

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos durante una visita que realizó este domingo a la Iglesia de Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, antes de reunirse con Javier Milei en Casa Rosada.

El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Brigitte Macron; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal. Juntos, participaron de un homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas y asesinadas por la última dictadura cívico-militar en 1977.

"Muy conmovido al homenajear con el presidente Emmanuel Macron en la Iglesia de la Santa Cruz a los desaparecidos y asesinados, víctimas de la Dictadura. A ellos y a sus familias les debemos justicia, verdad y memoria", expresó el embajador Nadal en X.

El acto duró aproximadamente una hora. Al terminar, el presidente francés y toda su comitiva se trasladaron en medio de un fuerte operativo de seguridad a Casa Rosada, donde fue recibido por Javier Milei.