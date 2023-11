Exclusivo: hablaron los vecinos de Milei que fueron víctima de sus ataques de violencia

También, Débora tuvo una opinión demoledora: "No me gustaba en ese entonces, y ahora cuando conocí sus ideas en los noticieros y las fue exponiendo un poco más, me gusta menos todavía".

Tras conocerse los audios en los que se lo escucha cómo insultó a una mujer que subía con él en un ascensor, el tema fue debate en un grupo de whatsapp del antiguo edificio en el barrio del Abasto: "Justo se habló en el grupo de vecinos de esto. Hay posiciones encontradas", comentó una vecina.

Una insistió en que el político se paseaba con un traje y un short de florcitas, y que bajaba con su mascota: "Estábamos en la misma torre y nos cruzábamos con Conan, no se si era el clonado o era el verdadero".

Las mayores críticas están relacionadas con el tamaño y la falta de higiene de las mascotas: "Los vecinos se quejaban por el olor a perro y porque ladraban mucho. Tenía varios perros en un departamento chico. Yo bajaba con él y el perro y no me gustaba", aseguró Mónica.

Más tarde, Verónica comentó que "nos sorprendía que en un departamento de tres ambientes, como son aquí, y que tenía esos perros grandes que no son para estos departamentos".

Ente los testimonios reconocieron que "no tenía alfombras ni sillones como tiene cualquier departamento", "bajaba sucio, descuidado". Una joven reflexionó sobre los antiguos vecinos que lo van a votar: "Me ha pasado de cruzarme en el ascensor con vecinos que piensan votarlo. He tenido mis charlas teniendo en cuenta que son jubilados, con lo que él propone, y les pregunté si no piensa en sus hijos y en sus nietos".