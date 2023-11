Estudiantes piden no votar por Milei: aseguran que la universidad pública saldría más de $200 mil

En el mismo mensaje, aseguró que en caso de que Milei llegue al poder, los estudiantes universitarios deberán pagar un arancel de $230 mil. Mientras que en un eventual gobierno de Sergio Massa, el costo sería cero.

Sergio va a ser el presidente que abra más universidades y permita que cualquier argentino o argentina tenga la posibilidad de acceder una educación pública, gratuita y de calidad.#UniversidadGratuita #NoAMilei pic.twitter.com/O37f5dE3SK — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 8, 2023

"Me quedan 10 materias para recibirme, necesito la universidad gratuita, no votes a Milei" y "hola a todos soy Nicolás del 2B, estoy estudiando ingeniería en la Universidad de Lomas, me faltan tres años para terminar y no puedo pagar una universidad privada. Por favor ayúdame a terminar la carrera, no votes a Milei", son los mensajes de los estudiantes universitarios que se hicieron viral en redes sociales pidiendo no votar por el candidato libertario en el balotaje del 19 de noviembre.

Sobre esto se hizo eco la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien en sus redes sociales expresó: "A diario, vemos personas preocupadas porque está en riesgo su educación. Sergio Massa va a ser el Presidente que abra más universidades y permita que cada argentina y argentino acceda a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. #UniversidadGratuita #NoAMilei".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, se sumó a la campaña en redes sociales y señaló que en los próximos comicios "hay un candidato a presidente que quiere arancelar las universidades y que solo unos pocos puedan estudiar y ser profesionales. Sergio Massa en cambio, va a ser el presidente que permita que cualquier argentina o argentino tenga la posibilidad de acceder a una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad".

Finalmente, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, valoró "nuestra universidad pública" que "es un orgullo nacional y reconocida por su excelencia a nivel internacional". "Hoy tenemos un candidato a presidente que las quiere arancelar y que solo unos pocos puedan estudiar y ser profesionales", manifestó en su cuenta de X/Twitter.