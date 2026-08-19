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Crece el escándalo con el exasesor de Javier Milei: los secretos que esconde Fernando Cerimedo

El consultor político y cofundador de La Derecha Diario fue detenido en Bolivia acusado de mandar a matar a su expareja, Nadia Beller. La mujer se recupera en una clínica y aseguró tener registros de conversaciones de su persona, vinculantes a la causa en la que se investigan hechos de corrupción en ANDIS.

- 19 de agosto 2026 - 10:25
Fernando Cerimedo. 

Fernando Cerimedo. 

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El exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, protagoniza un escándalo en Bolivia donde en la madrugada del martes fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, acusado de mandar a matar a su expareja Nadia Beller, importante activista política boliviana, que recibió tres disparos y se encuentra hospitalizada en una clínica privada.

Desde la clínica donde se recupera, Beller responsabilizó de forma directa a su expareja, Fernando Cerimedo, de haber orquestado el ataque para acabar con su vida. Aún conmocionada por el intento de homicidio, la activista detalló la gravedad de las secuelas físicas con las que lidia minuto a minuto: "Estoy bastante dolorida, muy conmocionada. No pude dormir prácticamente nada. Cierro los ojos y es una pesadilla tras otra".

En tal sentido, la dirigenta aseguró tener registros de conversaciones de su persona, vinculantes a la causa en la que se investigan hechos de corrupción en ANDIS.

La Policía considera que el ataque contra Beller tuvo planificación previa.

La Policía considera que el ataque contra Beller tuvo planificación previa.

El empresario, cercano al Presidente, cofundó el medio digital La Derecha Diario, dirigió la agencia Numen y logró un elevado perfil regional en Latinoamérica al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha, entre ellos Jair Bolsonaro en Brasil.

Evo Morales vinculó a Fernando Cerimedo con la campaña en su contra en Bolivia

El exmandatario boliviano recordó las publicaciones realizadas en redes sociales por el consultor político, detenido acusado de mandar a asesinar a su expareja, que se recupera en una clínica privada. "Si la fiscalía investigaba, tal vez no hubiera pasado lo de ayer". “Se comentaba que Milei había mandado a un tal Fernando Cerimedo", sostuvo en una entrevista con Radio 10.

El gobierno de Bolivia se despegó de Fernando Cerimedo tras el ataque a su expareja

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, reconoció que Fernando Cerimedo es uno de los asesores del mandatario Rodrigo Paz y exigió "una investigación transparente".

Lara brindó una conferencia de prensa en la que repudió el ataque contra la mujer y destacó la labor de las fuerzas de seguridad: "Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos la inmediata acción de la Policía boliviana, que logró el arresto del principal sospechoso cuando pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires".

"Exigimos una investigación transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie, caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza. Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz. Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese más antes que la ley. Bolivia necesita verdad y justicia, porque la violencia no es el camino para callar las voces", agregó en esta línea.

Quién es Fernando Cerimedo, el consultor político cercano a Javier Milei que fue detenido en Bolivia

l empresario, cercano a Javier Milei, cofundó el medio digital La Derecha Diario, dirigió la agencia Numen y logró un elevado perfil regional en Latinoamérica al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha, entre ellos Jair Bolsonaro en Brasil.

En septiembre de 2025 fue denunciado junto con su esposa Natalia Basil por un presunto encubrimiento en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde declaró como testigo y señale conversaciones con el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, sobre un supuesto esquema de coimas.

Causa Andis: piden citar como testigo a Nadia Beller, expareja de Cerimedo

La diputada Marcela Pagano pidió citar como testigo a la mujer que sobrevivió a un intento de homicidio y que aporte grabaciones que podrían revelar el origen de los audios en los que se habla de corrupción.

Impactante video: así baleaban a la expareja de Fernando Cerimedo

Un video de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el momento en que Nadia Beller fue atacada a tiros en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las imágenes muestran la secuencia del atentado contra la activista boliviana, quien recibió tres disparos y se encuentra internada en un centro médico.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. En el video se ve que los agresores llegaron vestidos como repartidores de una aplicación de delivery y, tras concretar el ataque, escaparon en una moto.

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