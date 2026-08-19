Crece el escándalo con el exasesor de Javier Milei: los secretos que esconde Fernando Cerimedo

El gobierno de Bolivia se despegó de Fernando Cerimedo tras el ataque a su expareja

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, reconoció que Fernando Cerimedo es uno de los asesores del mandatario Rodrigo Paz y exigió "una investigación transparente".

Lara brindó una conferencia de prensa en la que repudió el ataque contra la mujer y destacó la labor de las fuerzas de seguridad: "Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos la inmediata acción de la Policía boliviana, que logró el arresto del principal sospechoso cuando pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires".

"Exigimos una investigación transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie, caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza. Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz. Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese más antes que la ley. Bolivia necesita verdad y justicia, porque la violencia no es el camino para callar las voces", agregó en esta línea.