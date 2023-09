Eurnekian volvió a cuestionar a Milei: "No estamos para aguantar otro dictador"

Eurnekian vs. Milei

El empresario Eduardo Eurnekian volvió a cuestionar a Javier Milei, sus ideas de dolarización y sus dichos sobre el papa Francisco. Además, el dueño de Corporación América, advirtió sobre la posibilidad de que el candidato libertario acceda a la Casa Rosada: "Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador" .

"Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda. ¡Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario", expresó Eurnekian a la prensa durante el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).