Espert anunció que apoyará a Milei en el balotaje: "Se tiene que convertir en un hombre de Estado"

Espert se encuentra distanciado del diputado libertario, con quien compartió lista en los comicios legislativos de 2021. A pesar de las diferencias, aclaró que "nunca votaría a un kirchnerista" y sugirió que Milei debe "hacer acuerdos con todo el mundo para que su programa sea aceptado" ya que "no alcanza" con el exmandatario Mauricio Macri y con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

En tal sentido, expuso la imposibilidad de llevar adelante algunas de las propuestas que difundió Milei durante la campaña: "Hemos estado seis meses perdiendo el tiempo discutiendo cosas que no vamos a poder hacer como dolarizar sin dólares. La Corte Suprema ya dijo que es inconstitucional. Señor Milei, respete la Constitución. No podemos hacer obra pública cero. No podemos no cobrar impuestos a las empresas que contaminan".

"Estoy dispuesto a sentarme a conversar con Milei"

El diputado cuestionó los modos en que una parte de la coalición de Juntos por el Cambio, con Macri y Bullrich a la cabeza, llevó a cabo la alianza con Milei y señaló que hubo partidos del frente que no formaron parte del debate.

"Tiene que salir esta cosa endogámica que es Bullrich y Macri. JxC es mucho más grande. Avanza Libertad no fue consultado, nosotros queremos participar. Estoy dispuesto a sentarme a conversar con Milei, pero quiero ser participe. ¿Por qué no hablar y convencer a la Coalición Cívica? Que ha hecho una defensa enorme. Los radicales también", resaltó.