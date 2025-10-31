31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué decía Guillermo Francos a pocos días de dejar el Gobierno: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

El exfuncionario de Javier Milei había asegurado hace apenas unos días que el presidente Javier Milei nunca le pidió que se apartase de su cargo.

Por
El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei.

El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei.

Redes Sociales

El exJefe de Gabinete Guillermo Francos habló sobre su permanencia en el gobierno de Javier Milei, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo: "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar".

Te puede interesar:

Tras la renuncia de Guillermo Francos, Manuel Adorni será el nuevo jefe de Gabinete

El exfuncionario, que dejó su cargo y será reemplazado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni, remarcó que el mandatario nunca le planteó la posibilidad de que deje la jefatura de gabinete: "Cumplí un rol que Milei valora", dijo en su momento.

Francos respondió a los rumores que hablaban de su alejamiento con una frase de la canción Como la Cigarra, de la escritora María Elena Walsh y que fue popularizada por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”.

“No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show", bromeó y agregó sobre las versiones recurrentes de los cambios de Gabinete en las últimas horas: "Son operaciones de baja estofa”, dijo en TN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Los hospitales alcanzados por la medida son Garrahan, El Cruce, Dr. Néstor Kirchner, Hospital SAMIC de El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Néstor Kirchner.

El Gobierno oficializó el aumento de presupuesto para el personal de salud y los hospitales

El Gobierno define sus estretegias en la Cámara baja tras las elecciones.

El oficialismo busca reacomodarse y ultima detalles para un interbloque con el PRO

Guillermo Francos descartó la posibilidad de ocupar otro rol en el Gobierno. 

Francos descartó cambiar de cargo en el Gobierno: "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar"

Rating Cero

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

últimas noticias

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre

Hace 26 minutos
Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

Hace 53 minutos
La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

Hace 1 hora
La expareja de Robles está imputado por instigar al suicidio y amenazas.

Una influencer tucumana se quitó la vida en vivo e imputaron a su exnovio por instigación al suicidio

Hace 1 hora
El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei.

Qué decía Guillermo Francos a pocos días de dejar el Gobierno: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

Hace 1 hora