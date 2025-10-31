Qué decía Guillermo Francos a pocos días de dejar el Gobierno: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí" El exfuncionario de Javier Milei había asegurado hace apenas unos días que el presidente Javier Milei nunca le pidió que se apartase de su cargo. Por







El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei. Redes Sociales

El exJefe de Gabinete Guillermo Francos habló sobre su permanencia en el gobierno de Javier Milei, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del pasado domingo: "No creo que esté en la posición de ir a otro lugar".

El exfuncionario, que dejó su cargo y será reemplazado por el actual vocero presidencial Manuel Adorni, remarcó que el mandatario nunca le planteó la posibilidad de que deje la jefatura de gabinete: "Cumplí un rol que Milei valora", dijo en su momento.

Francos respondió a los rumores que hablaban de su alejamiento con una frase de la canción Como la Cigarra, de la escritora María Elena Walsh y que fue popularizada por Mercedes Sosa: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”.