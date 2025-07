Escándalo $LIBRA: Juan Grabois advirtió que aportó un dato clave que complica a Karina Milei

"Nos presentamos como querellantes, tenemos acceso al expediente y pedimos medida de prueba que, para mi sorpresa el fiscal (Eduardo) Taiano, lo hizo. Ha secuestrado material informático, digital, pidió informes a los hoteles en los que hicieron las reuniones en los que Karina recibió las valijas", relató.

En ese sentido, aportó: "También pudimos transferir parte de esa información a uno de los abogados que está en Estados Unidos, en una class action que es una acción colectiva de muchos damnificados que es civil y penal al mismo tiempo. Están hasta las manos porque hay varios delitos".

Javier y Karina Milei

Además, explicó que el interés de la querella está puesto "particularmente en el delito de tráfico de influencias que es Karina Milei con los empresarios, vendiendo reuniones con el Presidente para hacer negocios privados".

Por otra parte, está "el de negociaciones incompatibles con la función publica, que ya está probado: es el tuit del Presidente que la propia jueza norteamericana dice que fue condición sine qua non para que se configure la estafa, no se podría haber hecho sin ese tuit", agregó en referencia al mensaje que Javier Milei publicó en X el pasado 14 de febrero.

"El tercer delito es la estafa en si misma: decir que vas a invertir en la producción de la Argentina y en realidad no estás comprando un activo, sino un jarrón roto, algo que al día siguiente no va a valer nada y perdiste toda tu plata", detalló. Entonces, sentenció: "Karina Milei está imputada y es la que más complicada está porque Milei tiene sus fueros, ella no. Tranquilamente podría estar en prisión preventiva".