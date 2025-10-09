Diputados aprobó un pedido de interpelación a Luis Caputo por el blindaje de Estados Unidos El ministro de Economía deberá presentarse el miércoles 15 a las 12 para responder a las consultas de los legisladores acerca de las reuniones que mantiene con el Tesoro estadounidense y el eventual swap por u$s20 mil millones. Por







Luis Caputo deberá presentarse el 15 de noviembre en el Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó a última hora del miércoles un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, para que asista el miércoles 15 de octubre a las 12 y responda consultas de los legisladores acerca del blindaje que negocia con el gobierno de los Estados Unidos y un eventual swap de u$s20 mil millones para contener la presión del dólar a semanas de las elecciones legislativas nacionales.

La iniciativa, que no tenía dictamen, fue aprobada por 131 votos afirmativos, 70 negativos y 1 abstención, y obtuvo los dos tercios de los sufragios necesarios para su habilitación.

En la misma sesión, los diputados aprobaron, con cambios, la ley de reforma de DNU (que ahora deberá volver a Senado); también se le dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en ciencia y tecnología; habilitó a la Justicia investigar a José Luis Espert por lavado de dinero; entre otros temas.

Cámara de Diputados - sesión 8 oct Diputados aprobaron el pedido de interpelación a Luis Caputo tras una extensa sesión.

El proyecto de resolución había sido presentado por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman y contaba con la firma de sus compañeros de bancada. El mismo pedía que el titular del Palacio de Hacienda asista al recinto e informe "sobre las posibles negociaciones que el gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos".

La Cámara de Diputados acaba de aprobar tu interpelación para el miércoles 15 a las 12hs.

Ordena la agenda, campeón, que tenés que venir al Congreso a dar muchas explicaciones.



— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 9, 2025

La diputada del espacio peronista Cecilia Moreau compartió la noticia en su cuenta de X y mencionó a Luis Caputo a quien le pidió: "Ordena la agenda, campeón, que tenés que venir al Congreso a dar muchas explicaciones".