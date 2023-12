"Es un tema que todavía no está decidido", aclaró Bullrich sobre su eventual designación como ministra de Seguridad

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, puso paños fríos sobre los rumores que circulan sobre su designación como ministra de Seguridad de Javier Milei después del 10 de diciembre y aclaró que "es un tema que todavía no está decidido"; tras un jueves intenso que tuvo como eje reuniones desde primera hora con el presidente electo y la decisión de no continuar como representante del PRO y llamar a elecciones internas.

Al ser consultada sobre un eventual cogobierno entre La Libertad Avanza y el PRO, la ex ministra señaló: "No quiero hacer declaraciones hasta tanto no hable el presidente electo".

En las primeras horas se reunió con el presidente electo en el Hotel Libertador, el lugar de reuniones del líder de La Libertad Avanza. La presidenta del PRO arribó a las 10.30 al hotel ubicado en la avenida Córdoba 690 y lo hizo sola. Este detalle llamó la atención porque demostraría que las negociaciones con el libertario avanzan sin la participación de Mauricio Macri, a quien no le cayó en gracia que lo haya "salteado".

La "tensa" situación entre el expresidente y su exministra de Seguridad ya no es secreta. "Tengo un mensaje de Patricia Bullrich. Me dice 'yo no me someto a Mauricio Macri'", leyó la conductora Viviana Canosa este miércoles por la noche en su programa en La Nación+ luego de recibir un mensaje de WhatsApp.

Bullrich Hotel Libertador

"El presidente electo Javier Milei se encuentra reunido con Patricia Bullrich y parte del equipo de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador", informaron desde la cuenta de la Oficina de Prensa del libertario, en el mismo comunicado donde confirmaron a Luis Caputo, otro exfuncionario de Macri, como ministro de Economía desde el 10 de diciembre. Del encuentro si participó la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Aunque no existió una información oficial, los rumores que apuntan que la presidenta del PRO ocuparía la titularidad de la Secretaría de Trabajo, comenzaron a crecer. No sería la primera vez: Bullrich ya estuvo al frente de la misma durante el gobierno de De la Rúa entre 1999 y 2001. Antes, muchos aseguraban que su incorporación al nuevo gobierno sería en la cartera de Seguridad, tal como ocurrió en la gestión de Cambiemos.

Por la tarde y alimentando los rumores de su llegada al gabinete de Milei, Bullrich recurrió a su cuenta en la red social X para realizar un anuncio determinante. "Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato", escribió.

De esta manera, se desligaría en poco tiempo de su rol de liderazgo en el partido, tal como venían pidiendo algunos integrantes del bloque nacional desde hace varios días, para asumir un cargo en el nuevo gobierno.

Bullrich elecciones en el PRO

Casi en el cierre de un jueves movido, Bullrich apareció en el Teatro Colón en el acto de despedida del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras ocho años de gestión. Allí se cruzó con Macri y la tensión quedó evidenciada.

Cuando fue abordada por la prensa en su llegada al evento, dio algunos indicios de su futuro aunque no brindó seguridades. "No quiero hacer declaraciones hasta tanto no hable el presidente electo", comentó pasándole la responsabilidad al libertario y sólo ratificó algo que ya se sabía: "Es un tema que todavía no está decidido, hoy tuve una reunión con Milei pero estamos trabajando".