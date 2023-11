Patricia Bullrich no seguirá al frente del PRO y convocará a elecciones partidarias a principios de 2024

La presidenta del partido confirmó que no se presentará para un nuevo mandato, luego del encuentro que mantuvo esta mañana con Javier Milei.

La presidenta del PRO , Patricia Bullrich , confirmó este jueves que no se presentará como candidata a renovar su cargo en el partido y anunció que convocará a elecciones a principios del próximo año.

"Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato", escribió este jueves por la tarde en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje aseguró: "Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura".

Con este aviso, parecería confirmar su acercamiento al gabinete del presidente electo Javier Milei, con quien se reunió en las últimas horas. La excandidata presidencial por Juntos por el Cambio fue mencionada para ocupar la titularidad de la Secretaría de Trabajo, cargo que ya ocupó durante la gestión de Fernando De la Rúa, entre 1999 y 2001.

Bullrich elecciones en el PRO

Los rumores aún no confirmados sobre la posibilidad de que sea parte del gobierno de La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre ya generaron malestar dentro de JxC.

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le había enviado un mensaje hace algunos días dejando en claro la opinión de algunos principales miembros del bloque. "Si es funcionaria de este gobierno, no va a poder seguir siendo la presidenta del partido", indicó en declaraciones radiales.

Máxima tensión entre Macri y Milei luego de las conversaciones del libertario con Bullrich

El presidente electo Javier Milei se encuentra en el proceso de armado del Gabinete que lo acompañará a partir del domingo 10 de diciembre. Por esa razón, mantiene conversaciones con la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y esto generó tensión con el exmandatario Mauricio Macri.

"Tengo un mensaje de Patricia Bullrich. Me dice 'yo no me someto a Mauricio Macri'", explicó la conductora Viviana Canosa, en su programa de La Nación+, en la noche del miércoles. Esta situación generó una gran tensión de parte del expresidente.