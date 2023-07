Encuesta: la gente respondió a quién votaría si las elecciones fueran este domingo

Cada vez falta menos para las PASO y hay muchos argentinos que ya tienen decidido su voto para este 13 de agosto. En el programa Fuera de Agenda en C5N , los porteños y los que están de paseo en la Ciudad de Buenos Aires adelantaron su voto en una urna improvisadas: "Elijo la boleta de Massa y Rossi" , "Voto a Juan Grabois porque me gusta sus militancia siempre en los barrios y con los laburantes", fueron algunas de las respuestas.

Los participantes se mostraron ansiosos por votar este sábado y muchos se animaron a argumentar "por la unidad del peroonismo" y "para que no gane la ultraderecha", y "Mi voto es siempre el el peronismo y ahora en las PASO por Grabois", aseguró un joven que votará por primera vez en las elecciones 2023.

Pero hubo otros fueron más escépticos y reconocieron que "no podría ninguna boleta, voto en blanco o anulado", "ni idea y ni me interesa", "el que venga, es todo igual", "todos prometen muchas cosas y después no cumplen", aunque se animó a lanzar "bueno, lo voto a (Horacio Rodríguez) Larreta".

"Voto a Milei porque me atrae la dolarización. Ya estamos fundidos todos como país, por ahí puede arreglar las cosas", respondió otro.