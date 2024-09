Javier Milei: "Hicimos un recorte de 90 mil millones de dólares y le estamos devolviendo ese dinero a los argentinos"

Tras apuntar contra la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, y también el camino realizado en "el último siglo", Milei -que remarcó que es el primer economista en acceder al sillón de Bernardino Rivadavia- detalló cómo se llevó adelante el recorte: "Ajustar el déficit de 15 puntos del PBI implicó que hiciéramos un recorte del gasto de alrededor de 90 mil millones de dólares. No es otra cosa, que decir que le estamos devolviendo ese dinero a los argentinos".

En tal sentido, el jefe de Estado volvió a regodearse con su tarea: "No exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por eso, no me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusan de no tener gestión".

"El resultado fiscal estará siempre garantizado"

El presidente Javier Milei reiteró que con el Presupuesto 2025 "sea cual fuera el escenario económico, el resultado fiscal estará siempre garantizado, no importa qué suceda con la economía".

Más adelante, advirtió que "nos hemos acostumbrado a usar el Estado como una niñera" y enseguida detalló cuáles serán los pasos a seguir: "Reducir impuestos y el tamaño del Estado, que es la verdadera presión impositiva".