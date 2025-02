En medio del escándalo cripto, el Senado sesionará el jueves para tratar la suspensión de las PASO

Mientras la espuma del escándalo cripto en el Gobierno no baja, la titular del Senado, Victoria Villarruel, mantuvo un encuentro con senadores dialoguistas en el que se definió mantener la fecha de la sesión del próximo jueves para tratar la suspensión de las PASO. La vicepresidenta, que aún no emitió ninguna opinión respecto del escándalo de $LIBRA que envuelve al presidente, tenía la intención de mantener la agenda del Senado y que el inconveniente no altere los planes de las extraordinarias. Si bien la convocatoria aún no se oficializó, se espera para las próximas horas.