21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En el Día del Fotógrafo, Fabián Grillo recorrió la zona donde atacaron a su hijo: "La cámara le salvó la vida"

El papá de Pablo Grillo recordó los comienzos de su hijo en la fotografía y destacó su labor en medio de una época donde la libertad de prensa corre serio peligro. "Este Gobierno le pega al que protesta, pero también al que muestra", lamentó.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia

Fabián Grillo, a seis meses del ataque de su hijo Pablo, reflexionó sobre la libertad de expresión.

Joel Coroleu | C5N

Poco más de seis meses pasaron de aquel 12 de marzo en que una masiva marcha en el Congreso terminó en una brutal represión que tuvo como consecuencia el brutal ataque a Pablo Grillo, en el que casi pierde la vida por un disparo negligente de un gendarme que impactó en su cabeza. En el Día del Fotógrafo, C5N recorrió la escena junto a su padre, Fabián Grillo, quien todavía aguarda por su recuperación y sigue los pasos de la causa a la espera de una resolución desde la Justicia.

La imagen positiva de Milei volvió a caer en septiembre y perforó la barrera del 40%.
Te puede interesar:

Otra consultora confirma la caída de imagen de Milei: tocó un piso de 39%

"Fue a 40, 50 metros nada más. Es mentira lo que dijo Patricia Bullrich sobre que no se veía. Las imágenes de los drones, incluso de las cámaras de Nación y el aporte de otros colegas, muestran que la visibilidad era absoluta", explica Fabián. Durante los primeros días de septiembre, incluso, se comprobó que el gendarme Héctor Guerrero, identificado como quien disparó contra el fotógrafo, había incumplido el protocolo establecido para el uso de armas de fuego.

"La fotografía busca la estética, en cambio, el fotoperiodismo se encarga de mostrar. En gobiernos como este, se encargan de pegarle al que protesta, pero también al que muestra. Es una profesión muy dura porque el compromiso hace que se tomen riesgos", agrega.

Si bien la Justicia continúa recopilando material que permitan determinar posiciones y responsabilidades de los actores, desde la familia se apoyan con material audiovisual para demostrar que lo que ocurrió fue contundente: Pablo cayó sobre la calzada inconsciente y debió ser asistido y trasladado al hospital. Hasta el día de hoy no está recuperado y podría presentar secuelas de por vida.

Pablo grillo represión
El momento en el que Pablo Grillo cayó en el suelo tras el ataque de Gendarmería.

El momento en el que Pablo Grillo cayó en el suelo tras el ataque de Gendarmería.

"La cámara está rota, se abrió, pero está rota. Creemos que le salvó la vida. No se puede asegurar, pero es muy posible que haya sido así porque el proyectil primero le pega a la cámara... las imágenes son contundentes", reconoció Fabián en la recorrida sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Allí hoy permanece la calle quemada, producto del sillón que estaba prendido fuego y en el cual Pablo se refugió antes de ser agredido.

Pablo grillo cámara
Así quedó la cámara de Pablo Grillo

Así quedó la cámara de Pablo Grillo

En ese sentido, hace poco más de seis meses que el día a día de la familia sufrió un giro de 180°, con idas y vueltas a hospitales y, sobre todo, con la responsabilidad de que el reclamo de justicia no quede impune ni nadie mire hacia al costado.

Con un dejo de emoción, Fabián afirmó que "no hay sábados, no hay domingos ni feriados, cambió nuestra rutina". Además, aseguró que "el día a día es muy duro, pero no nos queda más remedio que apoyarlo a Pablo y soportar el dolor".

Ese mismo 12 de marzo, cuando su hijo recibió el impacto, las chances de vida eran casi nulas: "Venimos de una situación muy extrema, para los médicos Pablo no sobrevivía. Era más probable que muriera, que viviera. Nos aferramos al 1% de las posibilidades y acá estamos, no queda otra".

Fabián y Pablo: similitudes, diferencias y varios amores en común

Pablo nació entre fotos gracias a la profesión de su papá. Las cámaras lo acompañaron casi toda la vida, pero no fue hasta que realizó un viaje a México, que Pablo decidió dedicarse profesionalmente.

pablo grillo.jpg
Pablo Grillo con su cámara de fotos.

Pablo Grillo con su cámara de fotos.

Una cámara de regalo y una oferta de trabajo en Estados Unidos fueron determinantes para que él quisiera continuar con su pasión en Argentina y así comenzar a retratar la actualidad de nuestro país.

Aparte del innegable parecido físico, Fabián y Pablo comparten muchos otros intereses y valores. Así lo describe su papá: "Lo que nos identifica es la imagen, claramente... La militancia, la amistad y también el fútbol. Pablo organiza los viajes para ir a ver a Independiente, así que cremos el fútbol es eso, es amistad".

PABLO GRILLO
Pablo junto a sus amigos en la infancia.

Pablo junto a sus amigos en la infancia.

La familia Grillo, entre el mensaje enviado por el Gobierno y el pedido de justicia

Fabián Grillo tiene claro que "la ligó Pablo, pero el disparo fue una bala adoctrinadora para toda la sociedad. Parece que te están diciendo: 'No protestés, no mostrés...' Es una necesidad para el pueblo la de reclamar".

Desde el Gobierno mantuvieron la postura de criminalizar a Pablo y de desligarse de las propias responsabilidades, por lo que su padre comentó que "hasta el momento nadie de las fuerzas de seguridad ni del Gobierno se contactó con nosotros. Las únicas comunicaciones que tuvimos fueron elípticas, solo los comunicados de Gobierno en los que culparon a Pablo y dijeron una sarta de incoherencias".

Por eso, pensando en la futura resolución de la Justicia, Fabián deseó: "Espero que se condene al cabo que disparó y de ahí para arriba a todos los que pensaron en la represión".

Noticias relacionadas

play

Beto Casella analizó la situación del país: "No recuerdo peor momento que éste"

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la guerra en Gaza y las denuncias internacionales

Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Washington en medio de la presión internacional por Gaza

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reuniones con Trump, Georgieva y Netanyahu en una agenda cargada

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos.

Milei busca aire en Estados Unidos mientras tiembla su gobierno

La exmandataria en el balcón de su departamento en el barrio porteño de Constitución.

El conmovedor mensaje de Cristina Kirchner a los manifestantes: "Gracias por estar siempre"

Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Rating Cero

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 23 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 35 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 36 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 47 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 53 minutos