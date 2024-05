Emiliano Yacobitti: "El resto de las universidades van a contar con el apoyo de la UBA"

En relación al acuerdo por el presupuesto universitaria y lo pedido por la casa de altos estudios, el vicerrector entiende que “eso el Gobierno lo entendió. Los gastos los actualizó de acuerdo con lo que les pedíamos”.

En este contexto, el mismo “trae un poco de tranquilidad a la UBA, en su momento tuvimos que declarar la emergencia económica”. “Esto no te sirve si tenés las aulas vacías porque los profesores no se les puede pagar con el valor real de la inflación que hubo y sigue habiendo”, argumentó.

De todas maneras el vicerrector reconoció: “Es cierto que resolvió el Gobierno solo para la UBA, lo que se le dio a las demás universidades es menor. Lo tiene que corregir el Gobierno".

"Se está vaciando para todas las universidades, entiendo que va a seguir por el resto o si no el resto va a contar con el apoyo de la UBA para que el tema se resuelva”, reveló en Radio 10.

"Es imposible no dar este aumento para todas las universidades. Sacando la parte de hospitales, todas las universidades tienen los mismos problemas así que hay que resolverlos. no tengo información de que vaya a ser así desde el gobierno No sé si la estrategia es dividir o bajar la parte más visible del conflicto. El problema no es la UBA si no las demás", argumentó.

Torrendell ratificó que este mes se aplicará una nueva suba del 70% sobre los gastos de funcionamiento, la segunda en tres meses, luego de la histórica marcha universitaria del mes pasado contra el desfinanciamiento del sector.

El funcionario planteó que su cartera no está en condiciones de trazar un horizonte de previsibilidad presupuestaria para lo que queda del año -como exigen las universidades- y que el Gobierno solo otorgará aumentos a cuentagotas.

"Señores diputados, dependemos que ustedes sancionen una ley que nos dé previsión presupuestaria de aquí a fin de año. Estamos en una situación de emergencia", sostuvieron los rectores presentes en la comisión, luego de que Torrendell se retirara.

Previamente, el funcionario había dicho que se está "progresivamente aumentando el presupuesto, no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable".