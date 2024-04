Elisa Carrió anunció que se marcha del bloque Hacemos Coalición Federal

En la misma línea, durante una entrevista con LN+, Lilita aclaró cómo será el procedimiento: "Nos vamos para tener autonomía porque nosotros con Moyano no podemos estar. Pero tenemos una excelente relación con Pichetto. Ya se sabía que era un grupo solo administrativo, pero nos vamos".

Por último, Carrió expuso la solicitud que hará su espacio en la sesión del lunes: "Pedimos para el lunes votación nominal porque esto que está mandando Martín Menem es de una falta... ¡Es peor que la votación de los senadores! Es de cara al pueblo. Yo no voy a traicionar al campo, no voy a traicionar a las Pymes, no voy a votar conra los pobres".

El proyecto final de la nueva Ley Ómnibus