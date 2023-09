Elecciones en Mendoza: votó Omar De Marchi y denunció "trampas de desesperación"

Llamó a los mendocinos a votar porque hoy "estamos tomando una decisión muy importante”. Además reconoció: "Soy consciente del enojo que existe por la falta de resultado del gobierno, pero no obstante hay que asumir la responsabilidad de este tiempo que significa ir a levantar la voz en la urna con un voto de lo que realmente pensamos y creemos”.

El diputado nacional, quien se quedó sin el sello PRO y decidió competir por afuera de la coalición y conformó una nueva alianza, La Unión Mendocina, sostuvo que “con Milei tenemos un gran diálogo y una muy buena relación personal. Valoro mucho todo lo que él hizo para poner sobre la mesa ideas importantes".

Con la intención de no romper la veda electoral se mostró esperanzado por los resultados donde “si hoy gano, será un batacazo para quienes no conocen Mendoza. Para quienes conocen la provincia, no será un batacazo que gane la elección”.