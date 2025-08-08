IR A
Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Las competidoras habían asegurado que la canción elegida no les favoreció luego de haber interpretado Contigo de Karol G y la artista enfureció: “No fue tan grave la perfo como lo que les escuché decir”.

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Redes sociales

La artista Lali Espósito decidió eliminar a tres participantes de La Voz Argentina luego de que cuestionaron la elección de la producción respecto a la canción elegida para las batallas. “No fue tan grave la perfo como lo que les escuché decir”, disparó la artista y se generó un escándalo.

La dupla de Mía Martins y Malena Bon se enfrentaba a Belén Muñoz, la batalla llevó adelante con la canción Contigo de Karol G, pero no fue su mejor noche y el jurado la cuestionó por su performance. Los primeros en dar su devolución fueron los integrantes de Miranda!.

“No sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para este escenario sentimos que faltó”, indicaron y sumaron con la importancia de las canciones del Pop: “parecen fáciles, pero son mucho más complicadas de lo que se cree”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tattoedkisssss/status/1953625658422116778&partner=&hide_thread=false

Ante esa devolución, las tres jóvenes intervinieron y aseguraron que la canción no les gustó ni les quedó tan bien. Además, una de las chicas aseguró no conocer el tema elegido.

Rápidamente, Lali tomó la decisión, pero antes argumentó con que hubo muchas desafinaciones y que “ninguna lo hizo bien como antes”, es decir, las audiciones a ciegas y cerró: “En esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres”.

Luego de que las tres jugadoras se retiraran del escenario, Lali amplió su decisión: “No puede haber justificaciones. Tiene que haber un hambre voraz para seguir con el show y tengo que ser justa con los que van para adelante con las canciones que les tocan. No fue tan grave la perfo como lo que las escuché decir. Eso me dolió más”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/goyii_cm/status/1953628193111650649&partner=&hide_thread=false

