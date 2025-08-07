Tras la derrota en Diputados, Luis Caputo pidió una renovación "de la vieja política" El titular del Palacio de Hacienda manifestó su bronca por las votaciones adversas para La Libertad Avanza y apuntó hacia la oposición: "Volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias". Por







El economista apuntó contra la oposición.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó una renovación en la política, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que el Gobierno de Javier Milei sufriera una serie de derrotas en la sesión en la Cámara de Diputados.

El oficialismo tuvo una jornada muy negativa en la Cámara baja durante el miércoles, donde la oposición rechazó cinco decretos del Presidente, consiguió la media sanción a la Ley Garrahan -al declarar la emergencia pediátrica- y al proyecto de Financiamiento Universitario.

Ante estos resultados adversos, el titular del Palacio de Hacienda indicó que "ayer quedó claro que en las próximas elecciones solo hay dos opciones. Una es volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias: déficit, inflación descontrolada, cepo, corrupción, piquetes, inseguridad".

En tal sentido, Caputo remaró que el otro camino que tiene la sociedad es "seguir cambiando el país como lo hemos venido haciendo desde hace 18 meses". Por eso, dejó una reflexión: "Lo de ayer del Congreso espero le abra los ojos a la gente para entender que es necesario una renovación inmediata de la vieja política".

La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas" El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas". Igualmente, aseguró en Radio Mitre: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".