7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la derrota en Diputados, Luis Caputo pidió una renovación "de la vieja política"

El titular del Palacio de Hacienda manifestó su bronca por las votaciones adversas para La Libertad Avanza y apuntó hacia la oposición: "Volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias".

Por
El economista apuntó contra la oposición.

El economista apuntó contra la oposición.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó una renovación en la política, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que el Gobierno de Javier Milei sufriera una serie de derrotas en la sesión en la Cámara de Diputados.

Los gurúes de la city aumentaron las expectativas de inflación.
Te puede interesar:

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para julio y agosto

El oficialismo tuvo una jornada muy negativa en la Cámara baja durante el miércoles, donde la oposición rechazó cinco decretos del Presidente, consiguió la media sanción a la Ley Garrahan -al declarar la emergencia pediátrica- y al proyecto de Financiamiento Universitario.

Ante estos resultados adversos, el titular del Palacio de Hacienda indicó que "ayer quedó claro que en las próximas elecciones solo hay dos opciones. Una es volver al pasado kirchnerista con sus probadas consecuencias: déficit, inflación descontrolada, cepo, corrupción, piquetes, inseguridad".

En tal sentido, Caputo remaró que el otro camino que tiene la sociedad es "seguir cambiando el país como lo hemos venido haciendo desde hace 18 meses". Por eso, dejó una reflexión: "Lo de ayer del Congreso espero le abra los ojos a la gente para entender que es necesario una renovación inmediata de la vieja política".

La publicación de Luis Caputo en la red social X

Tuit Caputo

La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas"

Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas". Igualmente, aseguró en Radio Mitre: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".

Su análisis sobre la derrota legislativa, Francos sostuvo que había que considerar que "estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gigante de Wall Street volvió a recomendar activos argentinos.

Tras salir del "carry trade", el JP Morgan volvió a recomendar un bono argentino: cuál es

Caputo junto a Marzorati y Ayerra, los dos funcionarios salientes.

"Simplificar la estructura": la explicación oficial tras la salida de dos funcionarios de Economía

El Banco Central sacó un comunicado para advertir sobre estafas virtuales.

El Banco Central advirtió sobre las estafas virtuales y lanzó recomendaciones

La tendencia alcista parece comenzar en los activos argentinos.

Siguen las alzas en el Merval y en Wall Street: ADRs trepan hasta 5,5% y los bonos extienden su racha alcista

play

"Los resultados lo acompañan": el picante debate en Indomables sobre el plan económico de Javier Milei

El FMI y su preocupación por las reservas argentinas. 

El FMI exige que el Gobierno acumule más reservas y espera que el Banco Central compre dólares

Rating Cero

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
play

La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

Lescano y un mal trago en Bogotá.

La bronca de Pablo Lescano tras el trágico show de Damas Gratis en Colombia: "Me rompiste el corazón"

Mario Pergolini recibió el mensaje más sincero de parte de Moria Casán.

El elogio más sincero de Moria Casán para Mario Pergolini: "¿Sabés lo que me gusta de vos?"

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

últimas noticias

El estudiante denunciado por copiarse no se presentó este jueves rendir el nuevo examen. 

Comenzaron los nuevos exámenes de residencias médicas: 117 estudiantes se presentaron a rendir

Hace 7 minutos
play

Marcha en Puente Pueyrredón: se desplegó un fuerte operativo de seguridad

Hace 10 minutos
El 46% de los argentinos recurren a la tarjeta de crédito para consumos básicos mensuales.

Según un informe de la UBA, casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar comida en supermercados

Hace 23 minutos
Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

Acuerdo histórico entre dos automotrices

Hace 23 minutos
Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

La inflación de la Ciudad se aceleró en julio y llegó a 2,5%

Hace 34 minutos