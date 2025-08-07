La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás con los cambios de lugares de votación en La Matanza La Cámara Nacional Electoral frenó una modificación dispuesta por el juez Ramos Padilla y ratificó que no se pueden alterar las reglas del proceso electoral en marcha. Por







La Justicia Electoral ordenó dar marcha atrás en los cambios de lugares de votación en La Matanza

la Cámara Nacional Electoral (CNE) decidió dejar sin efecto los cambios en los establecimientos de votación dispuestos para la localidad bonaerense de La Matanza. La medida, que había sido adoptada por el Juez Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, fue considerada por el máximo tribunal electoral como “extemporánea e imprevista”.

La resolución fue firmada este miércoles por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, quienes recordaron que, hacia fines de 2024, ya se había dictado una decisión respecto del proyecto de modificación de circuitos electorales. En ese entonces, el propio tribunal había indicado que tales alteraciones debían postergarse hasta finalizado el proceso electoral nacional.

Para la Justicia, la cartografía electoral incide directamente en el acceso efectivo al voto. Es por eso que sostienen que cualquier modificación intempestiva, sin consenso político ni social, pone en riesgo no sólo la logística electoral, sino también la confianza pública en el proceso.

"En este contexto, el reciente cambio de los establecimientos de votación en esa jurisdicción es extemporáneo e imprevisto, dado que el Juez Federal había resuelto que convocaría a las agrupaciones políticas a una audiencia presencial para tratar la cartografía electoral de La Matanza, una vez concluido el proceso electoral del año 2025", informaron.