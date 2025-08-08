Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger La comedia de acción fue un éxito en su primera temporada, pero la plataforma decidió abandonarla abruptamente después de la segunda. Cuáles fueron los motivos.







La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.

Netflix sorprendió a sus suscriptores al cancelar Fubar, una comedia de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que terminó abruptamente después de solo dos temporadas. La producción se había estrenado en 2023 con una gran recepción, pero no pudo mantener su éxito.

Fubar se centra en Luke Brunner, un agente de la CIA que tenía pensado retirarse hasta que un secreto familiar lo obliga a volver a la acción para encarar una última misión junto a su hija Emma. Los personajes principales están a cargo de Schwarzenegger y de Monica Barbaro, recientemente nominada al Oscar por su papel en A Complete Unknown.

La serie, que marcó el debut del protagonista de Terminator en este formato, fue una de las más vistas de 2023 con más de 266 millones de reproducciones en los primeros seis meses de ese año. Netflix decidió renovarla para una segunda temporada, que se estrenó en 2025, pero ya anunció que no habrá tercera.

FUBAR.jpg Por qué Netflix canceló Fubar El principal motivo detrás de la cancelación de Fubar es la baja audiencia que tuvo su segunda temporada. La serie tuvo 2.2 millones de vistas durante su fin de semana de estreno pero, al término de su primera semana completa, solo había acumulado 3.3 millones, y para la tercera cayó a 1.8 millones.

De hecho, nunca logró ingresar al Top 10 de las series en inglés más vistas de Netflix, algo que no había sido problema para su primera entrega. Los números fueron una decepción para los productores y el elenco, que esperaban más entusiasmo por parte de los suscriptores.

A esto se sumó una estrategia de marketing limitada que no ayudó a que Fubar compitiera con otras producciones del género, de las cuales hay bastante oferta en la plataforma. De esta forma, pasó a engrosar la lista de series canceladas por Netflix este año, que incluye también a The Recruit, Pulse y The Residence.