Elecciones inéditas en San Juan: el oficialismo busca retener sus intendencias mientras espera el fallo de la Corte

Con las calles de las distintas ciudades plagadas de carteles con la cara de candidatos que finalmente no serán de la contienda este domingo, aunque si aparecerán en las boletas, unos 603.276 sanjuaninos tendrán la posibilidad de elegir entre cuatro frentes que se disputarán 17 bancas para diputados proporcionales, 19 para diputados departamentales y las intendencias de 19 municipios con sus respectivos concejales.

Además esta jornada se convertirá en una de las encuestas con menor grado de error de la historia política Argentina, dado a que si bien el Tribunal Electoral no contará los votos para de la categoría gobernador, la suma del total puede darle a alguna de las principales fuerzas políticas un triunfo asegurado cuando finalmente haya una fecha para elegir al sucesor en la provincia.

Incertidumbre sobre la decisión de la Corte

Horas previas al acto electoral eran varios los interrogantes en torno al futuro de San Juan. Por un lado urge saber qué definición tomará el Supremo Tribunal sobre la candidatura de Sergio Uñac, que iba en busca de su tercer mandato como gobernador.

Sus colaboradores aseguraron que el gobernador se tomó la noticia con calma, pero que no esperaban "el trago amargo" a tan pocos días de la elección.

La participación del mandatario local fue objetada en abril por el candidato de Juntos por el Cambio, Sergio Vallejos, cuando solicitó una medida cautelar sosteniendo que la nueva candidatura del titular del Ejecutivo no respetaba la alternancia reglamentada.

El martes pasado, los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, decidieron suspender la votación en esa categoría hasta tomar una decisión al respecto. Desde el gobierno de la provincia sostienen que la candidatura de Uñac está habilitada por la Constitución y esperan una respuesta favorable. "Sergio es un abogado ejemplar. Es el único gobernador que no tiene causas en su contra. Él no se hubiera presentado si las leyes no se lo permitieran", dijo a C5N.com un hombre cercano al gobernador.

De todas maneras preparan un "plan b" en caso de que la Corte le baje el pulgar. En ese escenario suena su candidato a vicegobernador y actual intendente de San Martín, Cristian Andino, para encabezar la fórmula de Vamos San Juan. En el entorno de Uñac advirtieron a este medio que entre el lunes y el martes podría haber novedades y no descartaron que el gobernador siga los pasos de Juan Manzur.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan

La interna con Uñac-Gioja

También resta saber qué impacto tendrá la postergación de la elección a gobernador en las internas del peronismo. El diputado José Luis Gioja, que compite por volver al mando de San Juan, hizo lo posible para capitalizar el "voto bronca" del electorado por la obligación de tener que participar en cinco votaciones ante un eventual balotaje presidencial.

Sin embargo, desde el equipo del exgobernador aseguraron a C5N.com que sus candidatos son los más perjudicados porque la campaña de Gioja fue "puerta a puerta" y es difícil pedirle a su electorado que lo vaya a votar dos veces.

De todas maneras que su fuerza San Juan Vuelve puede tener una muy buena elección en distintos municipios y de esa manera llegar mejor posicionado a un mano a mano en el que buscará volver a acercar al peronismo provincial a la figura de Cristina Kirchner rompiendo "con el dialogismo característico de Uñac".

gioja

La participación del electorado

En torno a la participación, en los distintos frentes se especula que los acontecimientos judiciales de los últimos días pueden ocasionar una fuerte merma en electorado y señalan que el porcentaje podría estar varios puntos por debajo de los números históricos de la provincia, que rondan entre el 75 y el 80%.

"La verdad que da bronca, pero hay que ir a votar igual porque si no te ponen una multa", dijo un vendedor de flores ubicado en una de las esquinas de la Plaza 25 de Mayo el sábado por la mañana. "Va ser otro fin de semana dónde vamos a tener que cerrar. ¿Qué culpa tenemos nosotros?", expresó el dueño de un bar ubicado sobre la céntrica peatonal.

También están los que creen que este domingo se registrará una concurrencia habitual entre el electorado pero arrojaban un manto de dudas sobre lo que pasará en la fecha que si se vote por el gobernador y su vice.

613de50c418db_450.jpg

El impacto de la inflación

En el justicialismo hay un fuerte temor sobre los efectos que puede llegar a tener sobre los votantes el 8,4% de inflación del mes de abril que el INDEC dio a conocer el viernes pasado.

Si bien el desdoblamiento electoral buscó provincializar la discusión, en el PJ creen que la situación económica podría mejorar las posibilidades de una oposición que en las últimas elecciones legislativas estuvo a tan solo 5.046 votos de provocar la primera derrota peronista en la provincia en 20 años. Desde el equipo de campaña del diputado y candidato de Cambia San Juan, Marcelo Orrego, confiaban en sus posibilidades de quedarse con la gobernación.

"La inflación hoy es el principal problema de todos los argentinos. Si bien las provincias no somos formadores de precios, nosotros en la provincia hemos hecho un esfuerzo enorme para que los salarios del sector público le ganen a la inflación. Además hemos impulsado programas de incentivos al consumo y acuerdos de precios con distintos sectores. Aún así sabemos que nuestros esfuerzos no son suficientes", dijo un funcionario de la provincia a C5N.COM.

"La verdad es que la cosa no da para más. La gente está cansada de que los precios aumenten todos los días. El Frente de Todos nunca le encontró la vuelta a la inflación y ya muchos quieren un cambio", retrucó un taxista sanjuanino que se quejó que "cada vez tiene que hacer más viajes para comprar menos cosas".

Lo que hay que saber de las elecciones en San Juan

Qué se vota en San Juan

Este domingo se elegirá a 19 intendentes, ediles de 19 concejos deliberantes, 16 diputados proporcionales y 19 diputados departamentales de entre 6.347 candidatos que se presentaron en los departamentos. En total serán 603.276 los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas.

Cómo es el sistema electoral de San Juan

En San Juan hay tres sistemas electorales. En los comicios para intendentes se regirán bajo el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), similar a la Ley de Lemas, y que fue consagrado por el gobierno local después de que eliminara las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en diciembre de 2021.

El SIPAD permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo y asignar a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras listas.

Por otro lado, los diputados departamentales se elegirán a simple mayoría de votos y tomando a cada departamento como distrito único, mientras que los diputados proporcionales, y los concejales se consagrarán utilizando el Sistema D'Hondt.

Cómo serán las boletas en las elecciones de San Juan

Pese a la decisión de la Corte Suprema de suspender la elección a gobernador, el Tribunal Electoral de San Juan indicó que las boletas que encontraran los votantes en el cuarto oscuro serán las mismas que ya están impresas, y que incluyen las figuras del gobernador y vice, pero solo se contaran los votos de diputados provinciales, intendentes y concejales.

Cuáles son los Frentes que compiten en la elección

En esta elección los candidatos están divididos en cuatro agrupaciones que son San Juan por Todos, Cambia San Juan (ex Juntos por el Cambio), Desarrollo y Libertad (libertarios) y el Frente de izquierda y trabajadores.

A su vez los distintos frentes están divididos en subagrupaciones. San Juan por Todos va dividió en Frente San Juan por Todos, encabezado por Uñac; y San Juan Vuelve, encabezado por Gioja.

En la oposición, Juntos por el Cambio se dividió en cuatro y así el diputado nacional macrista Marcelo Orrego lidera la sub-agrupación Cambia San Juan dentro del Lema Unidos por San Juan, que lleva casi 60 postulantes a las intendencias en los 19 departamentos.

En el mismo espacio compite el sub-lema Evolución Liberal, liderado por el empresario Sergio Vallejos, quien le pidió a la Corte la cautelar que suspendió las elecciones.

En Unidos también competirán los candidatos a intendentes y diputados del sub-lema Juntos, encabezados por el abogado Marcelo Arancibia, del GEN, y el médico independiente Oscar Marconi.

Por último, dentro de la agrupación Unidos por San Juan está el sub-lema San Juan al futuro, del exdiputado del PRO Eduardo Cáceres, acompañado de su correligionaria Romina López.

El frente Desarrollo y Libertad, de los liberales apoyados por Javier Milei, y llevan tres sub-agrupaciones que son las de Libertarios de Yolanda Agüero y Gastón Briozzo; el sub-lema Rugido de Libertad, que lidera Paola Miers, y Desarrollo y Unidad, de Agustín Ramírez, que no tiene candidatos en todos los departamentos.

Finalmente, la agrupación Frente de Izquierda y los Trabajadores muestra la unidad del sector con las candidaturas a gobernador y vice de los docentes Cristian Jurado y Gloria Cimino, que deberán esperar al llamado a elecciones correspondiente.