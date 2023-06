Elecciones en Corrientes 2023: qué pasa si no voy a votar.

Elecciones en Corrientes: ¿es obligatorio votar?

El Artículo 125 del Código Electoral de la Provincia de Corrientes indica que todas las personas que tienen entre 18 y 70 años de edad tienen la obligación de presentarse a votar en los establecimientos habilitados. Mientras que para todos aquellos que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años el voto es opcional para elegir a los candidatos.

Cuál es la multa por no ir a votar en la Elecciones en Corrientes

En el caso de no presentarse a votar el próximo domingo 11 de junio para las Elecciones 2023 en Corrientes y no lo justifique, serán castigados con una multa económica. La multa irá desde los $50 hasta los $500 al ciudadano que no emita su voto y tenga la obligación de hacerlo y que, a mismo tiempo, no justifique su ausencia. Para justificar que no se presentó a los comicios, el votante tendrá un plazo de 60 días desde el domingo electoral. Además, cabe destacar que no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleo públicos durante los próximos 3 años desde el día de los comicios.

El pago de la multa “se acreditará mediante una constancia expedida por el juez electoral, el secretario o el juez de paz”. En caso de no abonarla, el votante que se ausentó a los comicios no podrá realizar trámites a lo largo de 1 año ante organismos estatales, provinciales y municipales.

Elecciones en Corrientes: quienes no están obligados a votar

Además de las personas que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años, el Código Electoral de la Provincia de Corrientes asegura que las personas que están exentas de votar en las Elecciones 2023 son: