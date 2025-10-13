Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Salta

Las Elecciones 2025 en Salta traen consigo un escenario político marcado por la fragmentación. Viejos aliados se separaron, los partidos tradicionales buscan reafirmar su peso y las nuevas fuerzas intentan abrirse paso en un electorado que suele sorprender.
En el peronismo local, el quiebre fue evidente: Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy se presentarán en listas diferentes para el Senado, lo que refleja las tensiones internas de un espacio que había mostrado unidad en ciclos anteriores. En paralelo, el oficialismo provincial, alineado con el gobernador Gustavo Sáenz, apuesta a figuras conocidas para mantener influencia en el Congreso.
La disputa también será fuerte para Diputados. Allí aparecen candidatos con peso propio, desde el economista Emiliano Estrada, pasando por referentes kirchneristas y libertarios, hasta dirigentes que buscan proyectarse a nivel nacional. Con múltiples ofertas en la boleta, la competencia será reñida y los resultados difíciles de anticipar.