Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Salta La provincia tendrá una pulseada clave en el Congreso. Varias listas compiten por renovar bancas y se anticipa una disputa fragmentada. Por







El panorama salteño muestra caras conocidas y nuevos nombres en una contienda donde nadie parece tener el triunfo asegurado.

Las Elecciones 2025 en Salta traen consigo un escenario político marcado por la fragmentación. Viejos aliados se separaron, los partidos tradicionales buscan reafirmar su peso y las nuevas fuerzas intentan abrirse paso en un electorado que suele sorprender.

En el peronismo local, el quiebre fue evidente: Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy se presentarán en listas diferentes para el Senado, lo que refleja las tensiones internas de un espacio que había mostrado unidad en ciclos anteriores. En paralelo, el oficialismo provincial, alineado con el gobernador Gustavo Sáenz, apuesta a figuras conocidas para mantener influencia en el Congreso.

La disputa también será fuerte para Diputados. Allí aparecen candidatos con peso propio, desde el economista Emiliano Estrada, pasando por referentes kirchneristas y libertarios, hasta dirigentes que buscan proyectarse a nivel nacional. Con múltiples ofertas en la boleta, la competencia será reñida y los resultados difíciles de anticipar.

Candidatos a diputados por Salta en las Elecciones 2025 Partido de la Victoria Marcela Elizabeth Jesús

Guido Giacosa Fernández

Blanca Irene Chacón Dorr

Partido Renacer Nicolás Ceferino Vedia

Luciana Belén Latorre

Pablo Agustín Muro Sanmillán

Política Obrera Julio Oscar Quintana

Georgia del Milagro Romero

Cristian Rafael Pereyra Primero los Salteños Bernardo Biella

Oriana Nevora

Juan Cruz Cura Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Andrea Villegas

Jesús Choque

Carmen Venencia Fuerza Patria Emiliano Estrada

Mercedes Figueroa

Carlos Rodas La Libertad Avanza María Gabriela Flores

Carlos Raúl Zapata

Paola Alexandra Mielnik Movimiento al Socialismo Emilio Ulises Fernández Ortiz

Bárbara Sofía Marinaro

Cristian José Sanconte Cruz Unión Cívica Radical Sole Farfán

Renán Castellanos

Fabiana Beky Candidatos a senadores por Salta en las Elecciones 2025 Partido de la Victoria Sergio Napoleón Leavy

(Frente para la Victoria) Partido Renacer Francisco Solano Martín Rivas Vila

Carina María Ángela Milano Política Obrera Violeta Gil

Nahuel Gustavo López Riquelme Primero los Salteños Flavia Royón

Nacho Jarsun Unión Cívica Radical Natalio Iglesias

Graciela Morales Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Claudio del Pla

Daniela Planes Fuerza Patria Juan Manuel Urtubey

Nora Giménez La Libertad Avanza María Emilia Orozco

Gonzalo Guzmán Coraita Movimiento al Socialismo Marcos Togonlini

Marcela Viviana López