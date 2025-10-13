13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en Salta

La provincia tendrá una pulseada clave en el Congreso. Varias listas compiten por renovar bancas y se anticipa una disputa fragmentada.

Por
El panorama salteño muestra caras conocidas y nuevos nombres en una contienda donde nadie parece tener el triunfo asegurado. 

Las Elecciones 2025 en Salta traen consigo un escenario político marcado por la fragmentación. Viejos aliados se separaron, los partidos tradicionales buscan reafirmar su peso y las nuevas fuerzas intentan abrirse paso en un electorado que suele sorprender.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
En el peronismo local, el quiebre fue evidente: Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy se presentarán en listas diferentes para el Senado, lo que refleja las tensiones internas de un espacio que había mostrado unidad en ciclos anteriores. En paralelo, el oficialismo provincial, alineado con el gobernador Gustavo Sáenz, apuesta a figuras conocidas para mantener influencia en el Congreso.

La disputa también será fuerte para Diputados. Allí aparecen candidatos con peso propio, desde el economista Emiliano Estrada, pasando por referentes kirchneristas y libertarios, hasta dirigentes que buscan proyectarse a nivel nacional. Con múltiples ofertas en la boleta, la competencia será reñida y los resultados difíciles de anticipar.

Candidatos a diputados por Salta en las Elecciones 2025

Partido de la Victoria

  • Marcela Elizabeth Jesús

  • Guido Giacosa Fernández

  • Blanca Irene Chacón Dorr

Partido Renacer

  • Nicolás Ceferino Vedia

  • Luciana Belén Latorre

  • Pablo Agustín Muro Sanmillán

Política Obrera

  • Julio Oscar Quintana

  • Georgia del Milagro Romero

  • Cristian Rafael Pereyra

Primero los Salteños

  • Bernardo Biella

  • Oriana Nevora

  • Juan Cruz Cura

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

  • Andrea Villegas

  • Jesús Choque

  • Carmen Venencia

Fuerza Patria

  • Emiliano Estrada

  • Mercedes Figueroa

  • Carlos Rodas

La Libertad Avanza

  • María Gabriela Flores

  • Carlos Raúl Zapata

  • Paola Alexandra Mielnik

Movimiento al Socialismo

  • Emilio Ulises Fernández Ortiz

  • Bárbara Sofía Marinaro

  • Cristian José Sanconte Cruz

Unión Cívica Radical

  • Sole Farfán

  • Renán Castellanos

  • Fabiana Beky

Candidatos a senadores por Salta en las Elecciones 2025

Partido de la Victoria

  • Sergio Napoleón Leavy

  • (Frente para la Victoria)

Partido Renacer

  • Francisco Solano Martín Rivas Vila

  • Carina María Ángela Milano

Política Obrera

  • Violeta Gil

  • Nahuel Gustavo López Riquelme

Primero los Salteños

  • Flavia Royón

  • Nacho Jarsun

Unión Cívica Radical

  • Natalio Iglesias

  • Graciela Morales

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

  • Claudio del Pla

  • Daniela Planes

Fuerza Patria

  • Juan Manuel Urtubey

  • Nora Giménez

La Libertad Avanza

  • María Emilia Orozco

  • Gonzalo Guzmán Coraita

Movimiento al Socialismo

  • Marcos Togonlini

  • Marcela Viviana López

