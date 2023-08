Elecciones 2023: ¿cómo y cuándo nacieron las PASO?

Pero no solo eso: en las PASO también queda definida la lista que va a representar a cada partido, en caso de que se presenten varias.

"Cuando todos los ciudadanos tengan la obligación de ir a votar por el candidato que mejor les parezca y por el partido que mejor les parezca en la primaria, sabrán que están decidiendo la antesala de quién o quiénes van a conducir los destinos de la República Argentina desde su Poder Legislativo y desde su Poder Ejecutivo", expresó la entonces presidenta Cristina Kirchner al momento de presentar el proyecto de ley, en octubre de 2009.

Reforma Política. Presentación del proyecto de Ley. Palabras de la Presidenta Cristina Fernández

¿Qué significa Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)?

El nombre de esta instancia electoral define sus características principales:

Son Primarias porque no definen cargos sino candidaturas.

Son Abiertas porque participan todos los votantes, más allá de que estén afiliados a un partido o no.

Son Simultáneas porque la interna de los partidos se hace en la misma fecha y en los mismos comicios.

Son Obligatorias porque son un requisito ineludible para los partidos que quieran formar parte de las elecciones generales, además de que los electores también deben participar.

¿En qué otros países hay PASO?

Uruguay cuenta con un sistema similar a las PASO desde 1997. También hay sistemas similares en República Dominicana y en Perú, donde también se llaman PASO.

Situaciones insólitas en las Elecciones 2023

Idealmente, las PASO sirven para dirimir internas de los partidos y definir candidaturas. Sin embargo, en lugares pequeños, se dan algunas situaciones de película.

En Santa Fe, provincia donde ya había primarias abiertas antes de que se implementaran a nivel nacional, hubo un caso increíble este año. En Casalegno, un pueblo de 176 habitantes a medio camino entre Rosario y Santa Fe capital, tras el escrutinio provisorio hubo empate entre las dos listas que se presentaron. 69 votos para cada una, tres en blanco, seis impugnados y uno recurrido. Pero hay un detalle.

Había un sobre que no se había abierto. El voto correspondía a la mesa de votantes extranjeros, que se contabilizan solamente en el escrutinio final. El problema era que, al ser uno solo, cuando abrieran el sobre que desempataría la elección todo el pueblo sabría a quién había votado Roberto Petrin, el extranjero en cuestión, un italiano de 79 años que vive en Casalegno hace una década.

Embed

Roberto no quería que lo abrieran para no vulnerar su intimidad y la cuestión fue el gran tema de conversación en el pueblo durante varios días. Finalmente, antes del escrutinio definitivo, el Tribunal Electoral de Santa Fe tomó una decisión: no abrir el sobre donde está ese único voto y devolvérselo lacrado a su dueño. Así, se aseguraron de no violar el secreto del voto.

Y hay un aspecto clave: como son PASO, este voto no definía nada. Las dos listas que se presentaron eran de distintos partidos, es decir que no hubo internas. Ambas superaron claramente el 1,5%, así que van a participar en octubre.

La pregunta es si va a participar en octubre Roberto, el italiano. Como tiene 79 años, no está obligado, y seguramente va a querer evitarse todo este problema cuando un voto sí pueda terminar definiendo la elección.

Embed

Esta año, los comicios dieron un pequeño episodio que no es de PASO sino de generales, pero que no deja de ser una gran historia de elecciones. Nos vamos a Tecka, en el oeste de Chubut, una localidad de unos 1200 habitantes. Ahí, desde 1999 es intendente Jorge Seitune. Y seguirá siendo, porque no se presentó ningún otro candidato.

Hubo dos listas de concejales, pero nadie más se presentó como intendente. Fue noticia hace unas semanas y contó que ya no quería seguir, pero fue un grupo de vecinos a pedirle que continúe y convencieron a la familia para que siguiera.

Y cuando llegó el día de las elecciones, pasó algo insólito: Seitune recibió el apoyo de 416 de sus vecinos, el 46,58%, mientras que 469, el 53,42%, eligieron votar en blanco o impugnar su sufragio. Así que podemos decir que ganó, pero también perdió.