Elecciones 2023 en Chaco: qué pasa si no voy a votar en las PASO.

El domingo serán las PASO provinciales, sin embargo, los ciudadanos volverán a las urnas el 17 de septiembre para las generales del distrito. Conocé qué pasa si no votás, cuál es la multa por no sufragar y quiénes no están obligados a asistir a las urnas.

Elecciones en Chaco: ¿es obligatorio votar en las PASO?

El padrón electoral para los comicios del próximo domingo está disponible para consultar en dónde te corresponde votar, qué número de mesa y que número de orden se te ha asignado. El voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años de edad, mientras que, es opcional para los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años.

Si no voto en las PASO, ¿puedo votar en las Elecciones Generales?

Todo aquel ciudadano que no haya asistido a las PASO provinciales por cualquier motivo, podrá presentarse a las generales del mes de septiembre sin ningún inconveniente. Sin embargo, el que no se presente a las PASO será sancionado con una multa económica.

Cuál es la multa por no ir a votar en las Elecciones en Chaco

Aquel ciudadano que no se presente a las urnas y, a mismo tiempo, no justifique la ausencia en una plazo de 60 días, tendrá que abonar una multa económica que va desde los $50 hasta los $500. Además, desde el día de las Elecciones 2023 no podrá realizar trámites en entes públicos por el plazo de un año y además, no podrá ser designado para funciones estatales por un plazo de 3 años.

Elecciones en Chaco: quienes no están obligados a votar

Como se menciona con anterioridad, aquellos que tienen 16, 17 y sean mayores de 70 años de edad no tienen la obligación de votar. Sin embargo, no son los únicos y los que están exentos de sufragar son: