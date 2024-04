El traspié histórico de una diputada del PRO sobre el peronismo y la segunda guerra mundal

"Y de ningún modo puedo quedarme callada frente a las barbaridades que se han dicho porque la neutralidad argentina, que tiene una historia y que lamentablemente Unión por la Patria hoy, el peronismo en 1946 decidió la neutralidad, nos puso en un lugar incorrecto de la historia", expresó la diputada.

"Nosotros tenemos que estar con la democracia. Nosotros tenemos que estar durante la segunda guerra mundial con los aliados defendiendo eso y no la neutralidad que proponía Perón y necesitamos hoy estar defendiendo a Israel, la única democracia de la región y además yo no se como ustedes, diputados de Argentina, representantes del pueblo argentino no les importa nada la vida de 9 argentinos, entre ellos un bebe, que están secuestrados desde el 7 de octubre, realmente no lo entiendo humanamente. No entiendo cómo no les preocupa esos ciudadanos argentinos", agregó la diputada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sebalacunza/status/1780721944431579410&partner=&hide_thread=false La diputada acusa “al peronismo” porque “decidió la neutralidad en 1946” “en la II Guerra Mundial”.



Cuando ganó Perón, la II Guerra había terminado hacía 5 meses.



El día que Argentina rompió la neutralidad y le declaró la guerra al Eje

En enero de 1945, el Ejército Rojo había conquistado Varsovia y se acercaba a la frontera alemana, mientras que Berlín ya se encontraba bajo ataque. La victoria aliada era inevitable. Según contó el historiador Norberto Galasso en su libro Perón: Formación, ascenso y caída, Juan Domingo Perón, quien en ese entonces era ministro de Guerra, predijo correctamente que los Aliados dominarían la política internacional por décadas y sostuvo que mantener la neutralidad hasta el fin de la contienda dejaría aislado al país o lo haría objeto de un ataque militar. Ante esa situación, el gobierno argentino decidió restringir organizaciones alemanas, prohibir manifestaciones en favor del Eje y embargar bienes alemanes.

El 27 de marzo de 1945, a pocos meses del fin de la segunda guerra, el presidente Edelmiro Farrell firmó el decreto por el cual la Argentina aceptaba “la invitación que le ha sido formulada por las 20 repúblicas americanas participantes de la Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y la Paz y se adhiere al acta final de la misma” con el cual le declaró la guerra a Alemania y Japón, ingresando formalmente en carácter de país beligerante en la Segunda Guerra Mundial, del lado de los Aliados.