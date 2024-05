El titular de la Feria del Libro reveló detalles del pedido de Javier Milei: "Una secretaria de Karina pidió cinco mil entradas"

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro , reveló detalles del particular pedido que realizó el Gobierno para asegurar la presencia de Javier Milei en la 48° Feria del Libro , luego de que el Presidente justificara que no asistirá por "cuestiones de seguridad".

Sin embargo, el titular de la Feria sostuvo en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno que el motivo de la cancelación por parte del Gobierno tiene que ver con un pedido de entradas que, desde la organización, no pudieron concederles.

"Una secretaria de Karina Milei en la reunión nos pidió si podíamos facilitarle cinco mil entradas", indicó sobre los encuentros que mantuvieron con el fin de resolver cada detalle para que Milei pudiera estar presente. En ese sentido, explicó: "Cosa que no podemos hacer. No es mala voluntad, no es un capricho" y añadió: "Fue dos veces, fue bienvenido. Le hemos organizado las colas, que lo va a ver mucha gente, es un hombre que tiene su arrastre".

Además, Vaccaro recordó cómo manejan los organizadores las visitas de este tipo: "Tenemos un antecedente cuando vino Cristina Kirchner: no tuvo prebendas. Se organizó todo de la misma manera que pensábamos organizarlo en esta oportunidad".

Por otra parte, hizo mención a la versión que instaló el Gobierno de que, en realidad, estaban interesados en comprar las entradas en cuestión. "Sería fantástico eso, nos ayudaría muchísimo, pero no fue así", comentó.

Además, desmintió a Javier Milei que acusó de "kirchneristas" a los organizadores al explicar: "No tenemos subsidios de nadie, no tenemos compromisos políticos con nadie".