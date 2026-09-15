Islas Malvinas: el Gobierno criticó la guía del Reino Unido y lo acusó de "promover actividades ilegítimas"

La Cancillería argentina cuestionó la publicación británica sobre el desarrollo económico del archipiélago. Además, se refirió al reclamo histórico y marcó que pretende "entablar un diálogo constructivo y sustantivo".

La Cancillería argentina cuestionó la guía presentada por el Reino Unido sobre el desarrollo económico de las Islas Malvinas , en la que la administración británica remarcó que la Argentina "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las empresas, tal cual anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional.

Reino Unido desafía al Gobierno por Malvinas: aseguró que "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las empresas

En un comunicado, la cartera a cargo de Pablo Quirno cuestionó la publicación británica y subió la tensión: "La Cancilleria argentina manifiesta su más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica 'Haciendo negocios con las Islas Malvinas', mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las Islas Malvinas , Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

En tal sentido, sostuvo el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. "La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido" , marcó.

"Asimismo, en consonancia con los continuos anuncios de las licenciatarias ilegitimas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto 'Sea Lion' en la Cuenca Malvinas Norte, el Gobierno Nacional profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos" , remarcó la Cancillería.

En tanto, la cartera hizo alusión a una serie de reuniones con funcionarios de distintos países: "Tras la pretendida 'Decisión Final de Inversión' por parte de las ilegítimas licenciatarias, la Cancilleria argentina citó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacer entrega en mano de notas de protesta formal".

"En dichos encuentros se repudió enfáticamente el avance del proyecto 'Sea Lion' y la totalidad de los actos conexos, incluyendo la emisión de normativas ilegitimas, las pretendidas licencias unilaterales, los llamados a contratar proveedores y las guías o incentivos comerciales por parte del Gobierno británico", subrayó la Cancillería.

También alertó que las medidas violan una resolución que obliga a acelerar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas: "Estas acciones unilaterales británicas vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la República Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas mientras esté pendiente la solución pacifica de la disputa de soberanía".

Asimismo, profundizó sobre la posición del Gobierno: "Se trata, además, de actos de efectos futuros potencialmente irreversibles que comprometen recursos no renovables que pertenecen a la Nación Argentina. Tal como fue ratificado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, en su mensaje por Cadena Nacional y formalizado a través del Decreto N° 868/2026 y los Comunicados Oficiales N° 158, 160, 161, 162 163 de la Oficina del Presidente, el Estado argentino advierte con absoluta claridad que la legislación nacional se aplicará con todo su rigor".

En tanto, la Cancillería se refirió al conjunto de leyes. "El marco normativo vigente en particular las Leyes N° 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto N° 868/2026- sanciona de manera severa a cualquier empresa, inversionista o proveedor que directa o indirectamente intervenga en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional en la Plataforma Continental Argentina", expresó.

"Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", remarcó.

En este marco, la cartera encabezada por Quirno hizo alusión a las sanciones impuestas: "En esa línea, la Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas localizadas en 30 países, ha iniciado 60 procedimientos administrativos, así como también el Sr. Canciller ha realizado tres denuncias penales que abarcan a 10 compañías y a sus directivos".

También sostuvo la intención del proceso de diálogo. "La República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos circundantes, de conformidad con la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU", marcó.

"Finalmente, se le recuerda a todas aquellas empresas e individuos que persistan en entablar vínculos comerciales con las Islas Malvinas en ausencia de las correspondientes autorizaciones por parte de la autoridad argentina competente, que el Gobierno de la República Argentina agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", concluyó.

La guía publicada por el Reino Unido sobre las Islas Malvinas

Reino Unido desafió este martes al Gobierno en el marco de la tensión discursiva por la soberanía de las Islas Malvinas. Publicó una "guía oficial" sobre el desarrollo económico del archipiélago, en la que apoya "plenamente" el derecho de los habitantes de las islas para "regular su economía y desarrollar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos" y aclaró que Argentina, "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las compañías, tal cual anunció por cadena nacional el presidente Javier Milei.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sentencia el comunicado publicado en las redes oficiales de la administración británica.

Según ellos, las Islas Malvinas "son un Territorio Británico de Ultramar" y remarcaron que el Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía" sobre las mismas, y las áreas marítimas circundantes.

"No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, sostiene la guía. Y reitera que “el Gobierno del Reino Unido está comprometido con apoyar el derecho de los habitantes a la autodeterminación”.

La publicación añadió que no veía fundamento jurídico alguno para que tribunales fuera de Argentina hicieran cumplir las medidas adoptadas contra dichas empresas, informó Reuters.

Reino Unido señaló además que medidas argentinas previas llevaban muchos años en vigor, pero no habían impedido que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollaran una economía próspera, y afirmó que seguiría apoyando a las islas y dejando clara su postura ante Argentina.