Reino Unido desafía al Gobierno por Malvinas: aseguró que "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las empresas

Reino Unido desafió este martes al Gobierno en el marco de la tensión discursiva por la soberanía de las Islas Malvinas. Publicó una "guía oficial" sobre el desarrollo económico del archipiélago, en la que apoya "plenamente" el derecho de los habitantes de las islas para "regular su economía y desarrollar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos" y aclaró que Argentina, "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las compañías, tal cual anunció por cadena nacional el presidente Javier Milei.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sentencia el comunicado publicado en las redes oficiales de la administración británica.
Según ellos, las Islas Malvinas "son un Territorio Británico de Ultramar" y remarcaron que el Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía" sobre las mismas, y las áreas marítimas circundantes.
"No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, sostiene la guía. Y reitera que “el Gobierno del Reino Unido está comprometido con apoyar el derecho de los habitantes a la autodeterminación”.
La publicación añadió que no veía fundamento jurídico alguno para que tribunales fuera de Argentina hicieran cumplir las medidas adoptadas contra dichas empresas, informó Reuters.
Reino Unido señaló además que medidas argentinas previas llevaban muchos años en vigor, pero no habían impedido que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollaran una economía próspera, y afirmó que seguiría apoyando a las islas y dejando clara su postura ante Argentina.
El Gobierno presentará nuevas denuncias a empresas que operen las Islas Malvinas
"Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó este martes el vocero Adrián Ravier en su habitual conferencia de prensa de martes.
En ese sentido, mencionó como ejemplo la imposibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar de proyectos como Vaca Muerta.