Reino Unido desafía al Gobierno por Malvinas: aseguró que "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las empresas La administración británica publicó una "guía oficial" sobre el desarrollo económico del archipiélago, en la que apoya "plenamente" el derecho de los habitantes de las islas para "regular su economía y desarrollar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos". Por Agregar C5N en









El Gobierno británico reafirmó su postura sobre la soberanía de las islas malvinas. Observatorio Malvinas

Reino Unido desafió este martes al Gobierno en el marco de la tensión discursiva por la soberanía de las Islas Malvinas. Publicó una "guía oficial" sobre el desarrollo económico del archipiélago, en la que apoya "plenamente" el derecho de los habitantes de las islas para "regular su economía y desarrollar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos" y aclaró que Argentina, "no tiene jurisdicción" para imponer sanciones a las compañías, tal cual anunció por cadena nacional el presidente Javier Milei.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sentencia el comunicado publicado en las redes oficiales de la administración británica.

Según ellos, las Islas Malvinas "son un Territorio Británico de Ultramar" y remarcaron que el Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía" sobre las mismas, y las áreas marítimas circundantes.

Information for companies and individuals conducting economic activity in the Falkland Islands or supplying (directly or indirectly) goods and services to the Islands.



https://t.co/Y4QgiKB5jl@FCDOGovUK | @biztradegovuk pic.twitter.com/1WpGmJ9B4s — FIG Representative to the UK and Europe (@FalklandsRepUK) September 15, 2026 "No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”, sostiene la guía. Y reitera que “el Gobierno del Reino Unido está comprometido con apoyar el derecho de los habitantes a la autodeterminación”.

La publicación añadió que no veía fundamento jurídico alguno para que tribunales fuera de Argentina hicieran cumplir las medidas adoptadas contra dichas empresas, informó Reuters.