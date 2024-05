El papelón de Adorni en plena conferencia de prensa con una periodista española: "Dejame tus datos..."

También acusó al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de poner "en peligro la unidad del Reino pactando con separatistas" y aseguró que "ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física".

En ese contexto, Reventós le preguntó a Adorni por qué el Gobierno argentino optó por difundir un comunicado en redes sociales en lugar de ponerse en contacto con la Embajada española, como es la vía diplomática habitual. "Es absolutamente increíble que ante la agresión a un Presidente de la Nación se pretenda seguir determinados pasos diplomáticos", respondió el portavoz.

"Ante unas expresiones absolutamente desagradables, contrarias a las buenas costumbres y escapando a cualquier tipo de canal oficial para comunicar cosas entre países, nosotros respondemos con un comunicado muy menor marcando una postura de rechazo absoluto a los dichos del ministro español", explicó.

Adorni consideró que "ante este tipo de agresiones después no hay que cuestionar tanto la respuesta. Me da la sensación que efectivamente fue una respuesta menor, dentro del respeto, y no tiene ningún ánimo de seguir escalando ningún conflicto", agregó.

A continuación, la periodista española descolocó al vocero al consultarle "en qué datos se basa el Gobierno argentino para afirmar que la integridad de las mujeres españolas está en riesgo a causa de la inmigración ilegal", ya que Adorni no supo darle una respuesta.

"No sé efectivamente. No quiero contestarte algo que escape... que te pueda contestar algo equivocado", dudó. Luego reconoció: "No sé bien exactamente de dónde ni de quién surge la base de esa definición. Pero, ¿por qué no le dejás tus datos a nuestro subsecretario de prensa? En un ratito te contestamos", propuso.

El comunicado del Gobierno: "Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse"