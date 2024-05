El Gobierno criticó duramente al presidente de España: "Tiene problemas más importantes de los que ocuparse"

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse", añadió el comunicado para luego apuntar directamente contra el mandatario español "como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".

Esto refiere a que el presidente del Gobierno de España había anunciado que cancelaría su agenda pública por "unos días" para "reflexionar" si renunciaba o continúaba en su cargo luego de que un tribunal de Madrid abriera una investigación preliminar contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta corrupción. Días después, comunicó que seguirá como líder del Poder Ejecutivo y denunció una "campaña de descrédito".

Además, el Gobierno acusó a Pedro Sánchez de poner "en peligro la unidad de Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

"Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país", añadió.

La crítica al gobierno socialista español ocurre días antes de que Javier Milei viaje a Madrid para asistir a la convención anual de Vox, donde se reunirá con el referente del partido Santiago Abascal, con quien tiene muy buena relación. De hecho, el líder de la ultraderecha estuvo presente en la asunción del libertario el 10 de diciembre.

El ministro español que criticó a Javier Milei: "Hay gente muy mala que ha llegado a lo más alto"

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, sugirió que Javier Milei "ingirió sustancias" durante una de sus presentaciones públicas y se sorprendió al saber que ganó las elecciones presidenciales en Argentina. "Es imposible que gane", sostuvo.

Durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales en Salamanca, el funcionario del gobierno de Pedro Sánchez sostuvo: "Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto" y luego agregó a quiénes se refería. "Milei, por ejemplo, Trump...".

Acto seguido, mencionó: "No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho". "Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones'", relató sobre una presentación del libertario que llamó su atención.

