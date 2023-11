El papá de Justina le respondió a Diana Mondino: "No se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo"

Ezequiel Lo Cane, el padre de Justina, la nena de 12 años que falleció en 2017 mientras esperaba un donante de corazón, rechazó la propuesta de La Libertad Avanza de crear un "mercado de órganos" y aseguró que "no se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo".

La diputada nacional electa por el partido de Javier Milei Diana Mondino aseguró este martes que "el mercado de órganos es fantástico" y que se trata de "una transacción" que no implica necesariamente un cobro. "Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", sostuvo.