El Padre Pepe confirmó que ningún cura villero se reunirá con Milei

El padre señaló: "No sé si Milei está en sus cabales, si tiene una ideología o un problema psicológico"

Eurnekian: "Milei no está a la altura ni para juzgar ni para opinar sobre el Papa"

A su vez, aseguró en diálogo con FM Milenium no saber "si Milei está en sus cabales, si tiene una ideología o un problema psicológico".

Di Paola comentó además que en los barrios populares "hay gente que pensó que con Milei iba a cobrar en dólares la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, en referencia a la propuesta del libertario de dolarizar la economía.

También remarcó que esa porción del electorado votó a favor de su postura por "bronca y desconocimiento absoluto".

Di Paola fue uno de los curas de los barrios populares que participó el pasado 5 de septiembre de una misa en desagravio al Papa, organizada para rechazar las "injurias, mentiras e insultos" que en los últimos años el candidato libertario le dedicó al Sumo Pontífice por medio de las redes sociales y en la prensa.

El padre “Pepe” Di Paola cruzó a Javier Milei y aseguró que “la libertad no es hacer lo que quiero”. Lo expresó durante su homilía en la misa de desagravio al papa Francisco organizada por los curas villeros tras los dichos del candidato presidencial contra el Sumo Pontífice.

“La libertad no es hacer solamente lo que me conviene a mi, no es hacer lo que quiero, es poner en ejercicio lo que puedo hacer por el otro. Jesús nos dice amar al prójimo como uno mismo. La base de nuestra fe tiene que ver con el amor”, señaló el cura ante los miles de fieles que se acercaron a la ceremonia.

Además, sin nombrar de manera directa al líder libertario, sostuvo: “Es indigno de un candidato decir las cosas que se dicen, decir que la justicia social, que la mierda es la justicia social. Cuando la misma parte del evangelio parte de la doctrina social de la iglesia, cuando es el amor al prójimo y no como señala la envidia y el rencor. Ello es lo contrario al evangelio”.