Padre Pepe repudió a Milei: "La libertad no es hacer solamente lo que quiero"

El padre “Pepe” Di Paola cruzó a Javier Milei y aseguró que “la libertad no es hacer lo que quiero”. Lo expresó durante su homilía en la misa de desagravio al papa Francisco organizada por los curas villeros tras los dichos del candidato presidencial contra el Sumo Pontífice .

“La libertad no es hacer solamente lo que me conviene a mi, no es hacer lo que quiero, es poner en ejercicio lo que puedo hacer por el otro. Jesús nos dice amar al prójimo como uno mismo. La base de nuestra fe tiene que ver con el amor”, señaló el cura ante los miles de fieles que se acercaron a la ceremonia.