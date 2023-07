El oficialismo se muestra unido en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner

En consonancia con un nuevo aniversario de la Independencia , todo el oficialismo se reunirá en Salliqueló con motivo de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner . El hecho tiene enorme significación política pero también una importancia estratégica para la economía y el desarrollo de nuestro país que no hay forma de exagerar.

Por eso, la foto de unidad implica una gran cantidad de cosas. Por un lado y de modo más obvio, es la muestra más contundente de que los acuerdos alcanzados detrás del cierre de listas de Unión por la Patria tienen un vigor que no le conocimos al Frente de Todos en mucho tiempo. Si el cierre fue frenético, si no escasearon las idas y vueltas, incluso con heridos en distritos tan importantes como la provincia de Buenos Aires, la armonía y el encolumnamiento detrás de la precandidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi parecen ser bastante sólidos. No son pocos los que indican que hasta la competencia con Juan Grabois es algo bueno para contener a un sector del kirchnerismo que siente que la postulación del ministro de Economía puede ser un nuevo sapo a digerir.