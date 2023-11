El neonazi que elogió Lilia Lemoine le mandó un mensaje intimidante a Jorge Rial

En tal sentido continuó con su ataque hacia los periodistas. "Rial y equipo, ustedes son unos payasos, no son periodistas, jamás me llamaron. Estoy acusado de nazi por una causa armada por los kirchneristas, por Gustavo Vera de La Alameda, por Javier Moreno Iglesias, conocido violador de menores de la ciudad de Mar del Plata, a los que yo denunciaba", expresó.

"Ustedes inventan, que los seguidores míos o haya gente seguidora mía que en su momento haya tenido cierta ideología no me convierte a mí en esa ideología. ¿Quién encabezó la lucha o la marcha por el esclarecimiento del crimen del fiscal Nisman en Mar del Plata, ignorantes? La encabecé yo, ignorantes", manifestó en las imágenes.

También se definió como "de derecha": "La Justicia no pudo probar absolutamente nada porque no tiene nada, es una causa armada por el kirchnerismo que destrozó a mi familia y mi nombre. No tengo ni los recursos ni los medios que tienen ustedes para destruir la vida de una persona. Siempre fui patriota, de derecha".

"Sí reivindiqué la lucha antisubversiva y me hago cargo, porque hubo terroristas, montoneros y asesinos. La reivindico y si por eso me quieren juzgar, júzguenme pero jamás fui nazi. Ustedes son una basura, inventan, fabulan. Ese periodista trucho que tenés que dijo que soy de la época de los noventa, de la Plaza Rivadavia. Yo en los noventa militaba para (Domingo) Cavallo, las ideas del liberalismo, estudiaba en la universidad pública de Mar del Plata. ¿Qué nazi?", se justificó.

Por último anzó: "Averigüen de mi familia, mis antecedentes, mis amigos, de lo que hice toda mi vida. Laburé de todo. Nunca me escondí ni escondí nada de lo que pienso. Sos una basura, Rial, sos un ensobrado que te vendés por cualquier cosa. Yo no me vendo por nada. Soy Carlos Pampillón y si tenés pelotas llamame y preguntame. No tenés huevos y menos tenés rigor periodístico. Sos el hazmerreír de la televisión argentina".

El mensaje de Pampillón que celebró Lilia Lemoine

La diputada electa por La Libertad Avanza Lilia Lemoine compartió y celebró un mensaje de Carlos Pampillón, quien está procesado por la Fiscalía Federal N° 2 desde hace un año en una causa que se tramita en la Justicia Federal por ser considerado un "líder nazi" en Mar del Plata. En el video instó a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el Gobierno.

"Mensaje de un patriota. Basta de mordaza ideológica", publicó, en su cuenta de X, la asesora del candidato presidencial libertario, Javier Milei, acompañado por un video de TikTok.

Ante la publicación en la red social, la representante de la provincia de Buenos Aires recibió numerosos mensajes sobre el contenido del video y en sus respuestas trató de desligarse: "No sé, sólo tomo sus palabras. Por lo demás que lo juzgue la justicia".

En el material, Pampillón insulta en reiteradas ocasiones al jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y también al ministro de Economía y postulante a presidente, Sergio Massa. Además, realiza un llamado a "hacer un boicot".