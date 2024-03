El mensaje de Victoria Villarruel por el 24 de marzo: "Verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo"

A través de las redes sociales, la vicepresidenta pidió "derechos humanos para todos" en el Día de la Memoria. "Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes", agregó. El mensaje fue acompañado por el hashtag #NoFueron30000.

"Los derechos humanos son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000", expresó este domingo en su cuenta de X.

La vicepresidenta también compartió un video del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), organización que ella misma fundó y que defiende a los militares acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

"Entre 1969 y 1979, grupos guerrilleros asesinaron 1.094 personas en Argentina. A sus familiares, la Justicia y la política de Derechos Humanos les han dado la espalda. Los responsables de esos crímenes gozan de impunidad", aseguró el CELTYV.

Tuit Victoria Villarruel 24 de marzo 24-03-24

En la misma línea se expresó el presidente Javier Milei, quien cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos al compartir un mensaje en la red social X que rechaza el número de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.

Desde H.I.J.O.S. advirtieron que "quienes son negacionistas no pueden ser funcionarios públicos"

En el marco del 24 de marzo y tras el ataque sufrido por una de sus compañeras, integrantes de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) llamaron a "poner un límite" a los discursos de odio del gobierno de Javier Milei y advirtieron que "quienes son negacionistas no pueden ser funcionarios públicos".

En diálogo con C5N, el militante Carlos Pisoni indicó que "deberíamos estar festejando los 40 años de democracia y estamos en un momento donde debemos ponerle límites incluso a los funcionarios públicos", y recordó que "presentamos un proyecto el año pasado donde proponemos que todos aquellos que nieguen o relativicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado deben ser inhabilitados en el cargo".

hijos.jpg

"Entendemos que quienes son funcionarios no pueden contradecir al mismo Estado, que ya se ha expedido sobre estos temas. Quienes son negacionistas no pueden ser funcionarios públicos. Este presidente y esta vicepresidenta, si esta ley se aprobara, no podrían ser funcionarios. Es lo que nos merecemos en esta democracia", concluyó.